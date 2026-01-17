Honores y distinciones para celebrar 156 años de identidad linense

La Línea ha celebrado este sábado el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones 2026, una ceremonia enmarcada en la conmemoración del 156 aniversario de la segregación del municipio de San Roque, que dio origen a la actual ciudad linense.

La jornada comenzó con la celebración de un Pleno extraordinario, en el que la corporación municipal ratificó el decreto de Alcaldía incoado el pasado mes de diciembre. Posteriormente, el Palacio de Congresos acogió el acto institucional, presidido por el alcalde, Juan Franco, acompañado por los portavoces de los grupos municipales Manuel Abellán (La Línea 100x100), Rosa María Ramírez Becerra (PSOE) y Susana González (PP).

La Medalla de Oro de la Ciudad, máxima distinción concedida por el Ayuntamiento, fue otorgada al Centro Universitario de Magisterio Virgen de Europa, en reconocimiento a su destacada labor formativa y su implicación en la vida académica y social de La Línea tras 50 años de funcionamiento. El galardón fue recogido por el vicario episcopal del Campo de Gibraltar, Juan José Marina Janeiro, y la directora del centro, Rosa Garay.

En el apartado de reconocimientos individuales, el Consistorio nombró Hijo Predilecto de la Ciudad a Pepe Gallego, por una trayectoria artística estrechamente ligada a las tradiciones culturales linenses, sobre todo a la Velada y Fiestas con la realización de las carrozas y los escenarios de la coronación. Además, el artista Sylvain Marc recibió el galardón de las Tres Gracias, en reconocimiento a su proyección internacional y al prestigio académico alcanzado.

El acto puso también el acento en el compromiso social y medioambiental. Rosa Valcayo Andrés fue distinguida con una mención honorífica por su labor pionera en apoyo a personas afectadas por enfermedades oncológicas al frente de la entidad Apron. En esta misma categoría fueron reconocidas la Iglesia Evangélica Fuente de Paz, por su labor de promoción de valores de convivencia y apoyo espiritual —distinción recogida por su pastor, David Bianchi—, y la Asociación Los Locos del Parque, cuyo presidente, Eladio Bracho, recibió el reconocimiento por su trabajo en defensa de la flora y la fauna locales.

Tras la entrega de las distinciones, Luis Javier Traverso ofreció un recorrido por las biografías y méritos de las personas y entidades homenajeadas durante el discurso institucional.

La conmemoración se completó con un emotivo homenaje a la memoria musical de la ciudad, con la dedicación del Paseo de Los Rocking Boys al grupo linense pionero del rock and roll en España. El descubrimiento de la placa tuvo lugar en los Jardines Saccone y contó con la presencia de Carlos Jaime Gómez García, saxofonista y único superviviente de la formación original del histórico grupo del que también formaron parte José Gómez, Agustín Martínez, Ricardo Oliveira, Juan Ruiz y Salvador Maruenda.