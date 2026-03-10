Las fotos de la entrega de los Premios a la Mujer Linense 2026

El Palacio de Congresos acoge el acto con motivo del 8M, en el que también se reconocieron trabajos escolares de relato y dibujo

El Palacio de Congresos de La Línea acogió este martes la entrega de los XIX Premios a la Mujer Linense, unos galardones convocados por la delegación municipal de Igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres y que este año han recaído en la oficial de la Policía Local Esther Requena García, en modalidad individual, y en el IES Virgen de la Esperanza, en modalidad colectiva.

El acto, que contó con la presencia del alcalde, Juan Franco, y de la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Zuleica Molina, sirvió para reconocer la trayectoria personal, profesional y social de mujeres y entidades que trabajan por la igualdad en la ciudad.

En el caso de Esther Requena, el jurado destacó tanto su trayectoria en el cuerpo de la Policía Local como su compromiso con la promoción de la igualdad. Madre de tres hijos y número uno de su promoción, ejerce actualmente como una de las jefas de servicio más valoradas del cuerpo. Desde 2005 forma parte además de la Comisión Municipal de Igualdad y Género, desde la que ha colaborado en el desarrollo de políticas públicas en esta materia.

Su labor también se extiende al ámbito educativo y social. Cinturón negro de judo, ha impartido a través de la Oferta Educativa Municipal talleres de defensa personal femenina a más de 1.500 alumnas de institutos de la ciudad, así como a mujeres pertenecientes a distintas asociaciones y a víctimas de violencia de género y trata.

El reconocimiento colectivo recayó en el IES Virgen de la Esperanza, único centro de la provincia de Cádiz que imparte el Ciclo Superior de Promoción de Igualdad de Género, una formación que desde el curso 2019/2020 prepara a profesionales especializados en igualdad, violencia de género y coeducación.

El jurado valoró la consolidada trayectoria del instituto en el desarrollo de su plan de igualdad, así como su papel como espacio de innovación educativa con metodologías participativas y su colaboración con instituciones y entidades sociales de la comarca, entre ellas los ayuntamientos de La Línea y San Roque, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Fundación Secretariado Gitano, Betania, Roja Directa o Márgenes y Vínculos.

Premios escolares

Durante el acto también se dieron a conocer los ganadores de los concursos escolares organizados dentro de la programación municipal.

En el XI Concurso de Relatos para alumnado de Secundaria, el primer premio fue para Ana Milán López, del IES Virgen de la Esperanza, por el relato Más fuerte de lo que parece. El segundo galardón recayó en Sara Delgado Niebla, del colegio Providencia Sagrado Corazón, con Mi abuela Antonia, mientras que el tercer premio fue para Álvaro López Mena, del colegio San Juan Bosco, por Abuela Pasita.

En la XV edición del Concurso de Dibujo para Primaria, el primer premio fue para Cayetana Álvarez Mejías, alumna del CEIP Nuestra Señora de las Mercedes. El segundo puesto fue para Elena Duarte Fernández, del CEIP Inmaculada, y el tercero para Sofía Cabello Llorente, del CEIP Buenos Aires.

Música y baile para cerrar el acto

La ceremonia comenzó con la actuación de un dúo de violas del Conservatorio, que interpretó la pieza Farruca del compositor linense José Muñoz Molleda. Como cierre, el público asistente disfrutó de la actuación de la comparsa del colegio Santiago, Tronío Andaluz’, y de una exhibición de la academia de baile Eva, que puso el broche final a una jornada dedicada a reconocer el papel de la mujer en la sociedad linense.