Las fotos del concierto Rocío a Rocío de Natalia Vivero en La Línea
Las fotos del concierto Rocío a Rocío de Natalia Vivero en La Línea / Manu Romero

Las fotos del concierto 'De Rocío a Rocío' de Natalia Vivero en La Línea

La artista linense inaugura su nueva gira con un tributo a Rocío Jurado y Rocío Dúrcal en el Teatro Paseo de la Velada

Manu Romero

La Línea, 23 de enero 2026 - 21:51

El Teatro Paseo de la Velada de La Línea acogió este viernes una noche cargada de emoción y memoria musical con la presentación de De Rocío a Rocío, el nuevo espectáculo de la artista linense Natalia Vivero, un sentido homenaje a Rocío Jurado y Rocío Dúrcal que supuso, además, su reencuentro con el escenario que ayudó a inaugurar hace ya más de dos décadas.

La actuación tuvo un significado especial tanto para la cantante como para el público. Vivero formó parte del elenco artístico que inauguró este teatro en 1998, y quiso que fuera precisamente La Línea de la Concepción el punto de partida de una gira nacional que recorrerá distintos municipios a lo largo de 2026.

Sobre el escenario, la artista ofreció un recorrido emocional por los grandes éxitos de ambas figuras imprescindibles de la música española, hilvanando copla, canción melódica y sentimiento popular hasta culminar en un broche final de marcado carácter flamenco.

El espectáculo contó con la colaboración del bailaor David Lozano, la artista Marianela y la participación especial del guitarrista algecireño Salvador Andrade, que aportaron riqueza escénica y musical a una propuesta concebida como un tributo integral, cuidado tanto en lo artístico como en lo emocional.

