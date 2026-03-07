Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea
El artista conquista el Palacio de Congresos con un directo enérgico y personal
El concierto de Miguel Campello este sábado en La Línea de la Concepción dejó una noche cargada de emoción, energía y cercanía con el público. El artista ilicitano ofreció un directo intenso, repasando algunos de los temas más queridos de su trayectoria y demostrando una vez más su capacidad para mezclar flamenco, rock y poesía con una naturalidad única.
Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo, acompañando cada canción y creando un ambiente cálido y participativo. Campello, cercano y espontáneo, alternó momentos de fuerza con otros más íntimos, en los que su voz y las letras tomaron todo el protagonismo.
La actuación confirmó el fuerte vínculo del músico con su público andaluz y dejó claro que su propuesta sigue conectando con varias generaciones. Una noche de música honesta y vibrante que en La Línea de la Concepción se recordará durante mucho tiempo.
1/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
2/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
3/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
4/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
5/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
6/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
7/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
8/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
9/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
10/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
11/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
12/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
13/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
14/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
15/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
16/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
17/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
18/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
19/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
20/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
21/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
22/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
23/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
24/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
25/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
26/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
27/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
28/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
29/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
30/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
31/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
32/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
33/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
34/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
35/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
36/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
37/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
38/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
39/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
40/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
41/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero
42/42Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea/Manu Romero