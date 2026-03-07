Fotos del concierto de Miguel Campello en La Línea

El concierto de Miguel Campello este sábado en La Línea de la Concepción dejó una noche cargada de emoción, energía y cercanía con el público. El artista ilicitano ofreció un directo intenso, repasando algunos de los temas más queridos de su trayectoria y demostrando una vez más su capacidad para mezclar flamenco, rock y poesía con una naturalidad única.

Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo, acompañando cada canción y creando un ambiente cálido y participativo. Campello, cercano y espontáneo, alternó momentos de fuerza con otros más íntimos, en los que su voz y las letras tomaron todo el protagonismo.

La actuación confirmó el fuerte vínculo del músico con su público andaluz y dejó claro que su propuesta sigue conectando con varias generaciones. Una noche de música honesta y vibrante que en La Línea de la Concepción se recordará durante mucho tiempo.