La Línea cumple con el tradicional besapié del Medinaceli en la iglesia de Santiago

La parroquia de Santiago Apóstol de La Línea de la Concepción acoge este viernes el tradicional besapié a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, el Medinaceli, uno de los cultos más arraigados de la Cuaresma en la ciudad. A lo largo de toda la jornada, numerosos fieles y devotos acuden al templo para venerar la imagen en una manifestación de religiosidad popular que se repite cada primer viernes de marzo.

El templo permaneció abierto de manera ininterrumpida desde las nueve de la mañana hasta la medianoche para facilitar la participación de los fieles, celebrándose además una eucaristía a las 13:00. Durante el acto también se expuso a veneración la imagen de María Santísima de la Trinidad, titular de la hermandad con sede en esta parroquia del barrio de Santiago.

El besapié al Medinaceli constituye una de las citas más significativas del calendario cofrade linense y marca cada año el inicio del ambiente cuaresmal en la ciudad, reuniendo a generaciones de devotos que mantienen viva esta tradición de fe en vísperas de la Semana Santa.