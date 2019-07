Diversión sin fin en la Feria de La Línea

El ritmo en la Feria de La Línea no decae. Ya se viven las últimas horas de la Velada y Fiestas de 2019 y no hay tiempo que desaprovechar porque estos momentos no se volverán a repetir hasta dentro de unos larguísimos 365 días.

La noche del viernes volvió a congregar a miles de personas en los distintos espacios del recinto ferial. Los que aún no habían conseguido algún regalo en las tómbolas probaban suerte para poder irse a casa con un peluche gigante o una sandwichera y los más festivos volvían a echar un buen rato con amigos en algunas de las casetas.

Las opciones para pasarlo bien eran muchas: El Encuentro acogió la actuación del grupo Al Compás del Sur, Amigos de la Pilar tuvo al grupo flamenco FL3 con El Mawi y a La Tourné y Sin Comentarios albergó la II Noche Balona con una cena y un acto en el que se realizaron varios homenajes, entre ellos a Ismael Chico, que esta temporada cuelga las botas para dedicarse a la dirección deportiva del club. La caseta estuvo decorada con banderas blancas y negras.

Esta noche se pondrá fin a la Velada y Fiestas de 2019 con el concierto de Camela a partir de las 22:30 en la plaza de la Constitución. El dúo celebra sus veinticinco años sobre los escenarios. A continuación, como fin de fiesta se lanzarán fuegos artificiales. La delegación de Festejos ha informado de que este año se prescindirá de las ruidosas tracas de inicio y final.

Las personas que acudan al concierto deberán tener en cuenta que la Policía Local ha anunciado que desde las 22:00 quedarán cortadas al tráfico y suspendidos los accesos con vehículos a la prolongación de la calle Gibraltar y la avenida del Ejercito, en el tramo comprendido entre la rotonda de Carlos III y la de la avenida del Ejército, frente al estadio municipal.