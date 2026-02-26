Costas inyecta 430.000 euros en la playa de Sobrevela de La Línea para blindar sus dunas frente al paso incontrolado de usuarios y vehículos

Dunas en la playa de Sobrevela, en la costa de Levante de La Línea

La Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ejecuta en la playa de Levante de La Línea, un proyecto de recuperación y protección del sistema dunar de Sobrevela con una inversión estatal de 430.000 euros.

La actuación contempla la instalación de 5.300 metros de talanqueras de madera para delimitar las dunas y evitar el tránsito incontrolado, tanto de usuarios como de vehículos motorizados o de tracción animal, canalizando el acceso exclusivamente por los pasos habilitados. El objetivo es favorecer la regeneración natural del enclave y reducir el impacto sobre este ecosistema litoral.

Los trabajos incluyen además la eliminación de especies invasoras, principalmente en la zona de Arroyo Negro, y la plantación de más de 200.000 ejemplares de flora autóctona dunar, con el fin de acelerar la recuperación ambiental. En este entorno también está prevista la instalación de un punto de observación de aves.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, dividido en dos fases. Las labores se interrumpirán durante el mes de marzo para no afectar al periodo de cría del chorlitejo patinegro, y se retomarán tras el verano para completar la plantación en septiembre.

La concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, y el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, han visitado este jueves la zona para comprobar la evolución de unas obras que financia íntegramente el Estado.