Costas emprende un plan de urgencia para reponer arena en las playas de La Línea

La Demarcación de Costas ha confirmado al Ayuntamiento de La Línea que acometerá actuaciones de urgencia para la reposición de arena en las playas tras la importante pérdida de arena registrada por el paso de las borrascas del mes de enero. La zona más afectada es Alcaidesa. El objetivo es que linenses y visitantes puedan disfrutar del litoral durante la inminente Semana Santa.

Técnicos de la Demarcación de Costas realizaron este miércoles una visita técnica junto a personal de la concejalía de Playas, delegación que dirige Rafael León, para determinar el alcance de los daños y planificar las actuaciones correctivas. La mayor pérdida de áridos se localizó en Alcaidesa, donde se han detectado puntos con más de tres metros de profundidad.

En el tramo comprendido entre Alcaidesa y Sobrevela se constataron también pérdidas de arena en los canales de salida de agua y en las orrentías procedentes de la montaña.

Ante esta situación se ha elaborado un expediente, acompañado de material gráfico, para la ejecución de actuaciones de emergencia destinadas a la reposición de arena, con el propósito de que las playas presenten un estado óptimo de uso de cara a la Semana Santa. La medida pretende revertir la erosión y garantizar la recuperación del nivel y la extensión habituales del litoral.

La Dirección General de la Costa y el Mar, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, es la responsable de la gestión del dominio público marítimo-terrestre y del desarrollo de las políticas de conservación de la costa y el mar en España.

Limpieza de cañas y colocación de pasarelas

Por parte de la delegación municipal de Playas se están llevando a cabo trabajos de limpieza para la retirada de cañas arrastradas por el temporal, además de la instalación de pasarelas en Santa Bárbara y Levante, que ya se encuentran completamente acondicionadas.

Estas labores continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de mejorar las zonas del litoral de cara a los días festivos de Semana Santa, periodo en el que se registra una importante afluencia de visitantes, tanto locales como foráneos.