El Centro de Magisterio Virgen de Europa y Pepe Gallego recibirán este sábado los Honores y Distinciones de La Línea

La Línea celebrará este sábado, 17 de enero, los actos conmemorativos del CLVI aniversario de su constitución como municipio independiente, una jornada que tendrá como eje central la concesión de los Honores y Distinciones de la ciudad, con el Centro de Magisterio Virgen de Europa y el artista Pepe Gallego como principales protagonistas.

La programación comenzará a las 10:30 con un pleno extraordinario de la corporación municipal, en el que se votarán de forma secreta las distinciones correspondientes a 2026. Posteriormente, a las 12:00, el Palacio de Congresos acogerá el acto institucional y público de entrega de los reconocimientos.

En esta edición, el Ayuntamiento otorgará la Medalla de Oro de la ciudad al Centro de Magisterio Virgen de Europa, en reconocimiento a su trayectoria educativa y su aportación a la formación de generaciones de docentes. Asimismo, se concederá el título de Hijo Predilecto de La Línea al artista José Rafael Gallego Segundo, Pepe Gallego, por su destacada contribución cultural y artística a la ciudad, vinculada sobre todo a las carrozas de la Feria y los escenarios de la coronación.

Además, recibirán Las Tres Gracias de la ciudad el escultor Sylvain Marc, Rosa Valcayo Andrés, de la asociación contra el cáncer Apron, la Iglesia Evangélica Bautista Fuente de Paz y la asociación Locos por el Parque, en reconocimiento a su labor social, cultural y solidaria. El Ayuntamiento también dedicará una vía pública al histórico grupo musical Los Rocking Boys, concretamente el vial de los Jardines Saccone que conecta el Museo Cruz Herrera con el templete. Al acto asistirá Carlos Jaime Gómez García, saxofonista y único superviviente de la formación original del grupo.