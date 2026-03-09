Un centenar de sanciones por mal uso del patinete eléctrico en La Línea en 2025

La Jefatura de Policía Local de La Línea de la Concepción ha informado que han sido más de un centenar las sanciones impuestas a usuarios de patinetes eléctricos entre los meses de enero y diciembre de 2025, la mayor parte de ellas motivadas por la circulación por zonas peatonales, uso de teléfonos móviles, hacer caso omiso de las señales de tráfico y su conducción bajo los efectos del alcohol.

En el apartado de sanciones, la Policía Local recuerda que circular por espacios peatonales conlleva multas de hasta 100 euros, mientras que otras conductas como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas está sancionado con hasta 1.000 euros y la inmovilización del vehículo. También está prohibido el uso del móvil y auriculares durante la conducción, además de circular sin alumbrado o elementos reflectantes en horario nocturno.

La Policía Local de La Línea inició hace unos meses una campaña informativa para dar a conocer los cambios introducidos por el Real Decreto 52/2026, de 28 de enero, que modifica el Reglamento General de Vehículos y establece un Registro de Vehículos Personales Ligeros y Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ordenar la convivencia en el espacio urbano. Esta iniciativa se desarrolla en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT) y afecta directamente a los patinetes eléctricos, que pasan a estar sujetos a inscripción obligatoria y seguro obligatorio.

Inscripción y seguro

Los titulares deberán inscribir los patinetes eléctricos en el Registro Nacional de Vehículos antes de contratar el seguro obligatorio. El trámite se realizará de forma telemática a través de la sede electrónica de la DGT, y permitirá obtener un certificado digital con un número identificativo único. Una vez completado el proceso, se podrá adquirir una etiqueta identificativa, que deberá colocarse de manera visible en el porta-identificador del patinete.

La regulación contempla un régimen transitorio para aquellos VMP que no cuenten con certificado de circulación. En estos casos, se permitirá su uso hasta el 22 de enero de 2027, siempre que los vehículos estén debidamente inscritos y asegurados.

La Policía Local aplicará esta normativa en las inspecciones y controles que se seguirán realizando, comprobando el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la inscripción en el registro, la contratación del seguro obligatorio y el uso correcto de los VMP en la vía pública.