La Línea descubre el cartel de la Semana Santa 2026, obra de Rubén Vázquez Trujillo

La Línea de la Concepción ha presentado este sábado el cartel anunciador de la Semana Santa 2026, una obra que invita al recogimiento y a la introspección, destacando la luz de los cirios y la solemnidad de los nazarenos en penumbra. La presentación tuvo lugar en un acto organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y estuvo glosada por Reyes Bermúdez De Castro Moreno, mientras que la conducción del evento corrió a cargo de Rubén García Perea.

El cartel, obra del joven artista Rubén Vázquez Trujillo, propone detenerse, contemplar y sentir la Semana Santa desde el interior, mostrando la devoción y la oración como ejes de la tradición linense. Según el Consejo Local, la imagen refleja la fe, el recogimiento y la esperanza compartida, valores que guían cada estación y paso de la Semana Mayor.

Durante el acto también se realizó la entrega de las pastas al pregonero de la Semana Santa 2026, Juan Carlos Moral Navarro, quien anunciará oficialmente las celebraciones el próximo Domingo de Pasión. El Consejo expresó su confianza en que el pregón será un reflejo del amor y la devoción hacia la Semana Santa de La Línea, augurando un camino lleno de inspiración y fe.

La ceremonia contó con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara, así como con la colaboración del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y de todos aquellos que hicieron posible el acto. Desde la organización se espera que este cartel sea anuncio y preludio de la Semana Santa, guiando a los linenses hacia una celebración llena de sentimiento, devoción y recogimiento.