Miguelete agradece el "trato extraordinario" y la "humanidad" de la Unidad de Salud Mental del hospital de La Línea

Miguel Ramos Zambrana, Miguelete, en una carta remitida a Europa Sur, agradece públicamente el "trato extraordinario" y la "humanidad" que ha recibido el pasado año durante su ingreso en la Unidad de Salud Mental del hospital de La Línea de la Concepción a causa de un cuadro de depresión grave.

El 2023 fue un año especialmente duro para Miguelete, torero retirado muy querido en Algeciras, con continuas altas y bajas de dicho centro médico. El diestro lamenta que en todo el Campo de Gibraltar sólo hay disponibles catorce camas para internos aquejados de una enfermedad mental y, a través de su escrito, pide más medios para la comarca.

Carta abierta

"Por indicación de mi psiquiatra desde hace más de cuarenta años, el doctor Agustín Pérez Sendino, he ingresado en la unidad de salud mental del hospital de La Línea en cuatro ocasiones, diagnosticado con una depresión mayor grave. Fui atendido desde el primer momento por su colega José Pacheco Pérez, psiquiatra de Tarifa, el cual me ha tratado de forma extraordinaria en todos los aspectos; no sólo desde el punto médico, que también, pero sobre todo me dispensó una humanidad y una vocación en su especialidad, además de otras virtudes que serían muy largas de enumerar.

Este doctor tarifeño había sido discípulo de mi grandísimo amigo Agustín Pérez Sendino, al que considero uno más de mi familia por lo muchísimo que tenemos que agradecerle todos. Al doctor Pacheco le dediqué un libro haciendo referencia a una frase del maestro del toreo José María Manzanares padre cuando le preguntaron por su hijo. Si el alumno no supera al profesor, fracaso para el maestro, dijo entonces.

En total he permanecido ingresado entre las cuatro ocasiones alrededor de tres meses y me veo en la obligación de destacar la dedicación y entrega de todo el personal con una profesionalidad y un esmero muy difícil de catalogar. Las habitaciones individuales se asemejan a las de un hotel, la comida es extraordinaria, variada y abundante, unido a una puntualidad las 24 horas y un trato tan especial que debería servir de ejemplo a otras unidades.

Soy totalmente consciente de que la salud mental se encuentra abandonada y hago constar públicamente la falta de medios en toda España, donde los suicidios son alarmantes, acercándose a la terrible cifra de 5.000 cada año. En el Campo de Gibraltar, con una población cercana a los 300.000 habitantes, solamente existe este hospital de La Línea que tiene catorce camas.

No pertenezco a ningún partido político. Me considero un enfermo mental crónico que ha padecido a lo largo de mi ya larga existencia la terrorífica cifra de más de treinta depresiones. Aunque este escrito no solucione nada, me deja la satisfacción de quedarme con la conciencia tranquila habiéndome expresado a través de esta carta".

Clase magistral

El domingo 7 de abril, a las doce del mediodía, Miguelete organizará una clase magistral en la plaza de toros de Las Palomas y el dinero que se recaude lo destinará al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar.

En este tentadero homenaje a Pepe Luis Vázquez participarán el propio Miguelete, y los novilleros Pepe Luis Martín (de Ronda), Fernando Cámara (de Fuengirola), Pedro Zafora (de San Roque) y Francisco Rivera (de Barbate). Se lidiarán reses de la ganadería El Soldado que pastan en Medina Sidonia.