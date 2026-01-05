Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea

La ciudad de La Línea se echó a la calle para recibir a sus majestades de Oriente. Desde la Avenida del Ejército, el cortejo se puso en marcha a las 18:00 con varias charangas, grupos de animación y las integrantes de las academias de baile de la ciudad.

No faltaron los personajes de Disney o los Minions junto con un pequeño desfile de coches clásicos. La animación fue constante en todo el recorrido, que abarcó desde la Avenida del Ejército a la Avenida de España y concluyó en la intersección con la calle Rafael de León.

Los linenses arropan a la animada cabalgata para saludar a los Reyes Magos

El cortejo estuvo formado por cinco carrozas elaboradas en madera y corcho, con una cuidada decoración artística, dedicadas a Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente, acompañadas por sus pajes. A ellas se sumó un amplio despliegue festivo con cinco charangas y bandas de música, tres pasacalles, academias de baile locales, el tren turístico, vehículos clásicos y numerosos figurantes, conformando un espectáculo pensado para todos los públicos.

Tras recorrer las calles, el colofón de la intensa agenda de los Reyes en La Línea concluyó con una ofrenda a la patrona de la ciudad en el Santuario de la Inmaculada Concepción.