Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / ANDRÉS CARRASCO

Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 05 de enero 2026 - 19:29

La ciudad de La Línea se echó a la calle para recibir a sus majestades de Oriente. Desde la Avenida del Ejército, el cortejo se puso en marcha a las 18:00 con varias charangas, grupos de animación y las integrantes de las academias de baile de la ciudad.

No faltaron los personajes de Disney o los Minions junto con un pequeño desfile de coches clásicos. La animación fue constante en todo el recorrido, que abarcó desde la Avenida del Ejército a la Avenida de España y concluyó en la intersección con la calle Rafael de León.

Los linenses arropan a la animada cabalgata para saludar a los Reyes Magos

El cortejo estuvo formado por cinco carrozas elaboradas en madera y corcho, con una cuidada decoración artística, dedicadas a Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente, acompañadas por sus pajes. A ellas se sumó un amplio despliegue festivo con cinco charangas y bandas de música, tres pasacalles, academias de baile locales, el tren turístico, vehículos clásicos y numerosos figurantes, conformando un espectáculo pensado para todos los públicos.

Tras recorrer las calles, el colofón de la intensa agenda de los Reyes en La Línea concluyó con una ofrenda a la patrona de la ciudad en el Santuario de la Inmaculada Concepción.

1/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
2/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
3/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
4/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
5/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
6/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
7/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
8/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
9/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
10/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
11/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
12/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
13/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
14/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
15/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
16/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
17/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
18/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
19/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
20/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
21/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
22/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
23/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
24/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
25/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
26/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
27/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
28/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
29/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
30/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
31/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
32/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
33/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
34/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
35/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
36/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
37/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
38/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
39/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
40/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco
41/41 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en La Línea / Andrés Carrasco

