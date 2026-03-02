El Ayuntamiento de La Línea cifra en más de 814.000 euros los daños provocados por las borrascas

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha culminado el proceso de valoración de los daños materiales derivados de los temporales registrados a principios del mes de febrero. Tras la inspección técnica de las infraestructuras municipales, el Consistorio ha cuantificado en un total de 814.434 euros el coste estimado para las obras de reparación y restitución de elementos de titularidad pública que se vieron afectados por las intensas lluvias. Esta memoria económica, realizada por la delegación de Subvenciones, responsabilidad de la concejal Yolanda Fernández Borastero, se traslada a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para tramitar las ayudas correspondientes ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El grueso de las intervenciones necesarias se concentra en el mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales, destacando la partida de 407.000 euros destinada a la reparación de cubiertas en el Edificio Consistorial, la sede de Hacienda e Infraestructuras, el Centro de Encuentro y Acogida y la Biblioteca Municipal José Riquelme. Asimismo, el informe detalla daños significativos en el Cementerio Municipal, cuya reparación se estima en 85.000 euros; el Palacio de Congresos, con una afectación de 41.881 euros, y la Estación de Autobuses, que requiere una inversión superior a los 41.100 euros.

En lo que respecta a la vía pública y los servicios básicos, los técnicos municipales han evaluado desperfectos en el alumbrado público por valor de 79.000 euros, así como daños estructurales en viales urbanos que ascienden a 63.300 euros. La red de suministro eléctrico y el saneamiento, especialmente en la zona de Alcaidesa, también se han visto comprometidos, sumando intervenciones que superan los 56.000 euros en su conjunto. El temporal también dejó su huella en las instalaciones deportivas y el patrimonio arbóreo, con incidencias registradas en el Museo Cruz Herrera y en las redes de protección de las pistas de pádel y tenis.