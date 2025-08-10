Los artistas flamencos de La Línea José Viñas y Samuel de Encarni, premiados en el Festival Internacional de Cante de las Minas

Dos artistas flamencos de La Línea han resultado premiados en el Festival Internacional de Cante de las Minas, clausurado en la noche del sábado en la localidad murciana de La Unión.

La Peña Flamenca de La Línea ha anunciado que José Viñas ha sido galardonado con el segundo premio al baile, mientras que Samuel de Encarni se ha hecho con un accésit en el Premio Mariano Conde a la guitarra.

"Nuestra entidad flamenca se siente profundamente orgullosa de los éxitos de nuestros paisanos en uno de los certámenes flamencos más importantes del mundo. Lo que confirma, además, la calidad e influencia del flamenco y los artistas de nuestra ciudad en el universo flamenco. ¡Enhorabuena a los dos!", ha expresado el colectivo en sus redes sociales.

El Festival Internacional del Cante de las Minas se celebra anualmente en La Unión (Murcia) y es un evento destacado en el mundo del flamenco. Este año, la edición número 64 se ha celebrado del 30 de julio al 9 de agosto. El festival incluye concursos de cante, guitarra, baile e instrumentista flamenco, además de actuaciones de artistas consagrados y jóvenes promesas.

El festival es conocido por su ambiente flamenco y por ser un trampolín para artistas emergentes. Además de los concursos, el festival ofrece una amplia programación cultural relacionada con el flamenco.