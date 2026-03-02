Alcaidesa: Ciudadanos contribuyentes y desigualdades en la prestación de servicios

En pleno siglo XXI, el municipio de La Línea de la Concepción presenta una situación que desafía los principios de igualdad urbana y ciudadanía. La zona de Alcaidesa —y especialmente el área denominada Alcaidesa Cortijo— enfrenta una realidad en la que sus habitantes abonan las mismas contribuciones municipales que el resto del municipio, pero acceden a menos servicios públicos.

Esta circunstancia no constituye una afirmación tendenciosa, sino una vivencia común entre la mayoría de quienes residen en Alcaidesa; más del 80% son propietarios particulares, empleados y pensionistas que perciben un trato desigual. Aunque cumplen puntualmente con el pago íntegro de impuestos municipales, deben asumir, además, con recursos propios, el coste de servicios básicos habitualmente cubiertos por las administraciones locales en otras zonas: asfaltado, reparación de aceras, alumbrado público, señalización vial, limpieza, mantenimiento de espacios verdes, papeleras, podas, cortafuegos, así como la electricidad de las farolas y el riego de jardines.

A pesar de este doble esfuerzo financiero, los residentes continúan abonando el IBI, tasas e impuestos en tiempo y forma, equiparables a cualquier otro barrio de la localidad. Esta dinámica implica, en la práctica, una duplicidad en el pago por las mismas prestaciones desde 2012.

Las demandas vecinales, centradas en la equidad en la prestación de servicios municipales, suelen recibir respuestas insuficientes o dilatorias, cuando no se contextualizan bajo argumentos que cuestionan la obligación municipal de ofrecer dichos servicios en esta zona, en contraste con la atención otorgada a otros barrios.

Desde 2017, las solicitudes formales presentadas por vecinos al Ayuntamiento han permanecido sin contestación, lo que refuerza la percepción de desatención y acrecienta la inquietud respecto a un modelo de gestión pública-privada que favorece intereses particulares.

Un elemento relevante es la presencia de actores empresariales de peso en Alcaidesa que hacen uso de infraestructuras y servicios comunes, pero cuya aportación a su sostenimiento es reducida. Ejemplo de ello es el campo de golf, que ocupa cerca del 35% del suelo útil y representa solo el 0,5% de la contribución asociada a los costes compartidos, a esto se agregan importantes deudas de otras entidades, pendientes de resolución.

Este contexto se encuentra supeditado a una Junta de Compensación con limitaciones democráticas y falta de transparencia, nunca sometida a votación efectiva y cuya disolución debió llevarse a cabo hace más de una década. Actualmente, la mayoría de los residentes carecen de capacidad efectiva de decisión sobre la gestión de los recursos que financian.

La consecuencia de este modelo es la persistencia de una gestión urbana insostenible y desigual, donde ciudadanos cumplidores de sus obligaciones fiscales ven restringido su acceso a servicios públicos fundamentales. Se perpetúa así una situación que vulnera los principios de equidad y servicio público recogidos en la normativa vigente.

Los vecinos de Alcaidesa solicitan igualdad de trato, no privilegios. Aspiran a que residir en su barrio no implique cargas adicionales no presentes en el resto de La Línea, reclamando ser escuchados y considerados en condiciones de igualdad en derechos y obligaciones.

La demanda ya no se limita al ámbito administrativo, sino que se traslada al debate público. Surge así la cuestión central: ¿asumirá el Ayuntamiento la responsabilidad que le compete y garantizará la igualdad de todos sus ciudadanos, o continuará priorizando los intereses de determinados sectores?