La Línea, agraciada con 4,4 millones de euros en el Extra de Navidad de la ONCE

Lluvia de millones para estrenar 2026 en La Línea de la Concepción. La suerte ha sonreído el comienzo del nuevo año con 4,4 millones de euros gracias el Extra de Navidad de la ONCE, que ha repartido en la ciudad once cupones de primera categoría premiados con 400.000 euros cada uno.

La Línea ha empezado 2026 como la localidad andaluza más afortunada. Daniel Losada vendió once cupones de primera categoría premiados con 400.000 euros cada uno en la esquina de la calle Carboneros con Doctor Villar, en pleno centro del corazón linense. Dani, como le llaman todos en la ciudad, es vendedor de la ONCE desde 2007, y sabe bien lo que es regalar fortuna a sus clientes porque en cinco ocasiones ha dado ya premios mayores, el mayor de ellos, hasta ahora, en 2015 cuando repartió cerca de dos millones de euros.

En este 1 de enero de 2026, Dani Losada se ha superado a sí mismo con 4,4 millones de euros en premios para sus vecinos. “Da igual que sea Navidad o sea Feria, siempre viene bien un pellizquito, es una alegría que a nadie le sobra”, comenta nada más saber que había dado la suerte a los suyos de nuevo. “He soñado con dar un Cuponazo un viernes pero no este de Navidad -reconoce en las primeras horas de 2026-. Pero un cupón de Navidad es lo más semejante a un Cuponazo y me alegro mucho por la gente porque cuando un pueblo está más necesitado, más se intenta que toque, y por lo tanto, mayor alegría”.

Además, el Extra de Navidad de la ONCE ha agraciado a la provincia de Málaga. Juan Carlos Collado vendió otro cupón de primera categoría premiado con 400.000 euros en la localidad de Cártama.