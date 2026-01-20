La Línea acoge el sábado 24 de enero la V Gala del Montañismo Gaditano

La Sala Levante del Palacio de Congresos de La Línea acogerá el próximo sábado 24 de enero la V Gala del Montañismo Gaditano, una ceremonia organizada por la delegación de Cádiz de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo), en colaboración con la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. La jornada, que comenzará a las 10.00 horas con la recepción de autoridades y galardonados, servirá para rendir homenaje a los deportistas y clubes más destacados de la temporada 2025.

El programa oficial contempla una densa actividad que arrancará tras la proyección de un balance anual de la Federación. Durante el acto, se procederá a la entrega de trofeos de competiciones de máximo nivel provincial, como la VII Copa Provincial Gaditana de CXM, la III Liga Provincial de Maratones y Ultras, y la I Liga de Medias Maratones por Montaña. La gala reservará un espacio relevante para el reconocimiento de los deportistas finishers del circuito de carreras por montaña del pasado año y la presentación oficial de los calendarios y circuitos previstos para el ejercicio 2026.

En el ámbito de las distinciones especiales, se otorgará un reconocimiento al club linense CES Escarpe, entidad que recibirá un galardón honorífico por su trayectoria montañera al cumplir 35 años de historia. Junto a esta distinción, se entregarán premios en categorías diversas, incluyendo reconocimientos a promesas provinciales en escalada y marcha nórdica, así como menciones específicas al deporte inclusivo y a los valores de esfuerzo deportivo.

La ceremonia también destacará los logros colectivos de la selección gaditana de CXM, proclamada campeona de clubes de Andalucía en 2025, y otorgará galardones en modalidades como el Ultra Trail y el senderismo. El evento concluirá en torno a las 13.30 horas con la entrega del premio al Montañero Provincial, el máximo reconocimiento individual de la jornada, seguido de una fotografía institucional con todos los premiados que pondrá el broche final a esta cita.