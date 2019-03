El SUP, satisfecho con el desbloqueo de los usos del antiguo hospital de La Línea

Sindicado Unificado de la Policía (SUP) se ha mostrado satisfecho este viernes con el El(SUP) se ha mostrado satisfecho este viernes con el desbloqueo por parte de la Junta de Andalucía de uno de los trámites necesarios para que el edificio del antiguo Hospital de La Línea pueda acoger otros usos en el futuro, tal y como ha adelantado Europa Sur. Entre los usos posibles, el Ayuntamiento linense aspira a concentrar en esa manzana la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y los Juzgados.

"Desde el SUP llevamos años reclamando una comisaría nueva y, por lo tanto, vemos en este proyecto la oportunidad de materializar nuestras reivindicaciones. Apoyamos esta iniciativa que sólo puede derivar en consecuencias positivas para la ciudad. La operativa policial no puede hacer otra cosa que mejorar con unas instalaciones más grandes y en un lugar tan estratégico como es el edificio del antiguo hospital en la barriada de San Bernardo, cerca de la playa y del barrio de La Atunara", resalta el sindicato.Para la central sindical, la coordinación y eficacia de la acción policial mejorarían al unificar en el mismo centro a la Policía Nacional y la Local. "Tanto el edificio actual de la Policía Nacional como el de la Policía Local son antiguos y obsoletos para una policía del siglo XXI. Con este proyecto se matan dos pájaros de un tiro y estamos convencidos de que la creación del centro de seguridad es sin duda un acierto en la gestión de la seguridad para La Línea", valoró Javier López, secretario local del SUP en La Línea.