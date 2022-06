La Línea intensifica esfuerzos para preservar al chorlitejo patinegro

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Javier Vidal, y la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Línea, Raquel Ñeco, han participado este jueves, junto al equipo investigador del proyecto ‘Diagnosis, plan de sensibilización y conservación de poblaciones reproductoras de chorlitejo patinegro (Charadius alexandrinus) en el litoral gaditano’ -promovido por la Diputación de Cádiz, la Universidad de Cádiz y la Fundación CEI·MAR -, en una visita de control a la playa de Sobrevela. El objetivo ha sido evaluar la situación de esta especie en el litoral linense.

Ha sido el Ayuntamiento de la Línea, a través de la concejalía de Medio Ambiente, quien ha solicitado la intervención, ya que existe preocupación sobre el estado de la población local de esta ave, tal y como ha explicado el diputado. Así, con el liderazgo del responsable científico del proyecto, Alejandro Pérez, se ha realizado una primera aproximación en la que han tratado de localizar nidos de chorlitejo y recopilar información útil para realizar un diagnóstico de las amenazas concretas que sufren en la zona.

Vidal ha asegurado que resulta imprescindible conocer el estado actual de la población de esta especie en todo el litoral gaditano, con el fin de trabajar de forma conjunta con los ayuntamientos para mejorar la gestión de las playas y cordones dunares. El enfoque tiene que ver no sólo con la conservación de esta especie, sino también con preservar en su conjunto los ecosistemas presentes en el litoral y los beneficios que reporta al equilibrio medioambiental.

En toda esta tarea es fundamental sensibilizar a la población, para que conozca el valor ambiental de su entorno y la necesidad de protegerlo. En esa línea, ha valorado una campaña lanzada por el Ayuntamiento de La Línea, con la colaboración de la Diputación y la Fundación CEI·MAR, que ha sido presentada este jueves. Consiste en la colocación de cartelería en la que se informa del acotamiento de las zonas de nidificación y de medidas que la ciudadanía puede realizar para preservar al chorlitejo, como no pisar ni recolectar flores silvestres, ni dejar a los perros sueltos en la playa.

Al respecto, la edil ha expresado el “interés y “preocupación” del Ayuntamiento linense por conservar esta especie de ave. Y más allá, por preservar la zona de ‘Arroyo negro’, un espacio singular en el que se dan cabida innumerables especies de interés, tanto vegetal como animal y que supone un oasis para la biodiversidad linense y gaditana.

Por su parte, el profesor Alejandro Pérez ha asegurado que la visita de control a La Línea y la campaña de divulgación son un ejemplo claro de transferencia del conocimiento que se genera en el ámbito científico-académico hacia los gobiernos locales, al objeto de tomar decisiones e impulsar políticas públicas hacia el desarrollo económico con criterios de sostenibilidad.

El equipo liderado por Alejandro Pérez Hurtado se encuentra desde hace varias semanas recorriendo los “puntos calientes” del litoral gaditano donde el año pasado se identificó mayor presencia de nidos, para poder evaluar la evolución que ha sufrido la población durante este tiempo. Al respecto, se ha informado a todos los ayuntamientos de la posibilidad de recibir visita a sus playas, así como de realizar u organizar actividades divulgativas sobre esta especie para su población.

En el trabajo de campo realizado en la playa linense la campaña pasada se detectaron cinco parejas de chorlitejo, para las que la presencia humana suponía la principal amenaza. Con la visita de control realizada hoy y las previstas las próximas semanas tratará de determinarse si las parejas que nidificaron el año pasado han vuelto al mismo lugar, o han escogido otras ubicaciones, en base al éxito reproductor que tuvieran el año pasado. De momento, se ha detectado un único nido, aunque Pérez Hurtado ha señalado que la zona tiene mucho potencial para atraer a más ejemplares, hecho que puede facilitarse mediante la instalación de mallas que impidan el tránsito.

Las conclusiones de ese estudio y las posibles medidas que se pueden llevar a cabo para proteger tanto los nidos como los pollos serán comunicadas al Ayuntamiento de La Línea, para que pueda ponerlas en marcha cuanto antes.

La Diputación tiene en marcha programas que tratan de facilitar la labor de conservación a los municipios. Un ejemplo es éste con la Fundación CEI·MAR acerca de los chorlitejos y que incluye el asesoramiento directo a los ayuntamientos sobre las medidas que deben adoptar para preservar la especie en sus playas.

También acaba de terminar el curso ‘Buenas prácticas de trabajo en el litoral y la conservación del ecosistema’, organizado por el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados de Ciencias Ambientales de Andalucía (Coamba), con la financiación de la Diputación de Cádiz. Una acción formativa destinada a personal municipal que trabaja en el cuidado y mantenimiento de las playas gaditanas con la intención de que conozcan las técnicas para hacer el trabajo de forma que no provoquen impactos ambientales.

La Diputación suministra a los ayuntamientos sistemas de balizamiento para que puedan acotar zonas sensibles en las playas gaditanas, como los entornos de los nidos de los chorlitejos. Todas estas iniciativas se encuadran en el Programa para la Gestión Costera de la provincia de Cádiz, puesto en marcha por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible para contribuir a la adaptación de las zonas costeras gaditanas al cambio climático.