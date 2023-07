Bisbal, un máquina en La Línea

David Bisbal es un veterano de la música española con 20 años de carrera a su espalda, pero a la vista de su fuerza natural en el escenario y la expectación que despierta parece un recién llegado que acaba de lanzar el gran hit del verano. Así lo demostró anoche el almeriense en un concierto que congregó a miles de fans de distintas edades en la plaza de toros El Arenal de La Línea en una noche calurosa desde el escenario hasta la pista que llenó un espectáculo con firma de autor.

Hacía días que Bisbal había colgado el cartel de 'no hay billetes' en La Línea, lo que no fue impedimento para que muchos asistentes esperaran desde bien pronto en la cola para disfrutar lo más cerca posible de un espectáculo en el que el intérprete repasó muchos de los éxitos que lo han acompañado todo este tiempo.

Bisbal trajo hasta La Línea su nueva gira, Me siento vivo Tour 2023, una vez finalizada la que conmemoró el veinte aniversario de su carrera artística que comenzó con aquella gran cita en el Estadio Juegos Mediterráneos de Almería el pasado mes de noviembre. Este nuevo espectáculo incluye un renovado repertorio que abarca los temas de su nuevo disco, uno de los trabajos más innovadores en la carrera del almeriense, en el que incluye temas pop con reminiscencias ochenteras, pop latino, bachata, disco y grandes baladas.

¿Cómo están los máquinas?" preguntó desde el escenario en referencia al vídeo del artista que se ha viralizado durante las últimas semanas. Desde ese momento, el almeriense hizo bailar a todos con Ajedrez, canción de su nuevo disco, con una cuidada puesta en escena. Los presentes esperaban que, veinte años después, Bisbal siguiese deleitándoles con su mítica vuelta. Y lo hizo. Giró y saltó porque Bisbal sigue, si cabe, más fuerte y vital que nunca. Quién me iba a decir, Me siento vivo, Antes que no y No amanece hicieron vibrar al público.

En La Línea Música, la nueva marca que identifica los eventos musicales en la ciudad puesta en marcha por el Ayuntamiento, en colaboración con el Grupo Concert Tour, arrancó el pasado 25 de febrero en el Palacio de Congresos con un espectacular concierto de Fito & Fitipaldis para el que también se agotaron las entradas. Camela, María Peláe, Jorge Drexler, Medina Azahara, Israel Fernández y Diego del Morao, Sara Baras, Antonio José y Ara Malikian son otros artistas que ya han pasado por este festival de sello linense que pretende hacer buena marca de ciudad. El resto de conciertos previstos para próximas fechas son: El Kanka, el 6 de octubre; Chambao, el 20 de octubre; Pasión Vega, el 10 de noviembre, El duende callejero, el 17 de noviembre; y Manolo García, el 2 de diciembre.