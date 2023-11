La Línea recibirá 9 millones de euros del presupuesto de la Diputación de 2024

La Línea contará con 9 millones de euros de los presupuestos de la Diputación de Cádiz, que han sido aprobados este lunes con una cifra global de 338.358.295 euros, "el de mayor cuantía de la historia" de la Administración provincial, según ha afirmado su presidenta, Almudena Martínez del Junco.

Las cuentas para 2024 han sido aprobadas con los votos de PP y La Línea 100x100, partidos que sustentan el Gobierno provincial, que califica los presupuestos como “los más sociales” de la historia de la corporación. El grupo socialista votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo.

El secretario general del PSOE de Cádiz y portavoz socialista en la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, considera que el presupuesto es “sectario y discriminatorio” y ha criticado la cantidad que recibirá el municipio linense después de que se llevara 11 millones de los 31 millones disponibles del remanente de tesorería. “En menos de cinco meses, La Línea 100x100 ha pasado por caja 20 millones de euros y eso no vertebra ni cohesiona la provincia, no pueden pretender ajustar sus deudas a costa de los demás”, advirtió Ruiz Boix, que criticó que una cofradía de Jerez vaya a recibir 7.000 euros, "la misma subvención nominativa que van a recibir los municipios de Grazalema o Castellar o incluso más que los 6.000 euros asignados a Los Barrios".

"Es el reparto más sectario conocido en la Casa. Por ejemplo, el Plan Dipuinvierte del PSOE tenía 17,2 millones que se repartieron entre 45 municipios y 10 ELAS, ahora el Gobierno actual mantiene 7,6 millones de ese plan y la diferencia de 10 millones, que se les roba a los municipios pequeños, se destinan a La Línea, que recibe 9 millones de euros", afirmó Ruiz Boix,

"No son sociales las cuentas que presentan PP y 100x100 porque bajan partidas como la de Igualdad, que pierde 600.000 euros, o el programa de alquiler para víctimas de la violencia machista no aparece, ni tampoco cumplen con el pago de 18 euros por hora a las trabajadoras de ayuda a domicilio”, destacó el portavoz socialista.

El responsable socialista atribuyó al Gobierno central el aumento de los presupuestos. "Si aumentan en 20 millones respecto al ejercicio pasado es gracias al Gobierno de España por el aumento de la PIE en 6 millones procedentes de un Ejecutivo que redistribuye y no rompe España, el que pone impuestos a la banca", destacó. Ruiz Boix también le sumó el incremento de la partida destinada a la Ley de Dependencia, “en la que el PP no cree porque no aprobó y sí cree el Gobierno de España, que suple así la falta de cariño que ofrece la Junta a su financiación”.