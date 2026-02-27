La Policía Local de Jimena interviene 1.500 cajetillas de tabaco de contrabando

La Policía Local de Jimena de la Frontera se ha incautado de 1.500 cajetillas de tabaco en dos actuaciones e investiga a un conductor por un presunto delito de falsedad documental.

Durante un control rutinario de tráfico, los agentes detectaron un vehículo con una pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que levantó sospechas. Tras comprobar la documentación, se verificó que la ITV estaba caducada desde 2022 y correspondía a otro automóvil. El conductor fue investigado como presunto autor de falsedad documental, y las diligencias fueron instruidas en el cuartel de la Guardia Civil.

En una segunda intervención, los agentes dieron el alto a otro vehículo por maniobras irregulares. Al inspeccionarlo, localizaron varias cajas envueltas en bolsas de basura que contenían 750 cajetillas de Camel y 750 de Elixir, sin acreditación de su procedencia. El material fue incautado y puesto a disposición de la autoridad competente para la investigación de un posible delito de contrabando.

La Jefatura de Policía Local destaca la colaboración de la Guardia Civil en ambas actuaciones, subrayando la importancia de la coordinación entre cuerpos para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa en el municipio.