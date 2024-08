"Al principio es normal que choques con el dron, pero no te puedes frustrar"

Jimena/Cuando comenzó a estudiar ingeniería aeroespacial, un compañero de clase le contó a Iván Merino (1993) que volaba drones. Rápidamente se interesó por ellos. "El primer dron que compré fue a este compañero", señala. Entonces no podía imaginar todo lo que estaba por llegar. En 2016 se adentró en este mundo y ahora lidera el título al mejor piloto de carreras de drones a nivel nacional. El joven jimenato es todo un referente en una disciplina cada vez más consolidada al igual que su carrera profesional.

Pero la pasión por alcanzar las alturas llegó mucho antes. Con tan solo tres años voló en parapente por primera vez ya que su padre es un gran aficionado. "Mi madre, para evitar que usara el parapente, me compraba aviones", recuerda. Lejos de mitigar su entusiasmo, se interesaba más por este mundo. El joven reúne una serie de cualidades que han hecho que su afición se convierta en su profesión.

Merino es ganador de numerosos campeonatos de pilotaje de drones a nivel nacional e internacional. Se proclamó campeón de la Liga Ibérica de Drones en dos años consecutivos (2017 y 2018), subcampeón de esta misma competición en los dos años posteriores (2019 y 2020) y campeón del Gaelic GP (2021). También obtuvo la segunda posición en la Copa del Mundo de Sevilla (2017) y en la Copa del Mundo del Festival Internacional del Aire en Jaén (El Yelmo, 2022).

Iván Merino en el campo de fútbol donde entrena, en Jimena / E.S.

Además de competir, este piloto de drones también ha grabado en multitud de escenarios, desde el Museo de Fernando Alonso hasta recorrer los estadios de la Liga. El joven se ha acercado con su dron a deportistas de élite como Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Con su ídolo, Marc Márquez, comparte algo más que la edad ya que también ha grabado junto a él en varias ocasiones, persiguiendo al piloto de motociclismo en un circuito de MotoGP. También puede presumir de conseguir las mejores imágenes del deporte profesional, como pasar entre las cuerdas del paracaidista Daniel Román o grabar las espectaculares acrobacias de la kitesurfista Gisela Pulido.

Para mí es un logro decir que he trabajado junto a uno de mis ídolos

Su afán de superación, destreza y pericia en el pilotaje le permiten viajar a distintos rincones del mundo para ser testigo de los paisajes más espectaculares del mundo. En septiembre de 2023, Merino hizo historia al grabar con un dron el mítico Salto del Ángel, en Canaima (Venezuela). "Nadie ha caído nunca desde la cascada más grande del planeta con un dron, son 979 metros", asegura que fue el primero en completar esta hazaña. "Para esto necesité un dron acrobático, el cual pasa de 0 a 200km/hora en solo un segundo", añade.

"Lo mismo estoy en Madrid, en Venezuela o en Indonesia", apostilla Merino, que ha perdido la cuenta de todos los países a los que ha viajado. A pesar del ajetreo que le supone embarcarse en tantos proyectos siempre que tiene ocasión vuelve a casa para reunirse con su familia y amigos. El mayor reconocimiento para Merino es el de su gente.

Me gusta volver a casa, cuando estoy en la comarca del Campo de Gibraltar me siento en mi hábitat

Merino nos recibe en el campo de fútbol de su natal Jimena. "Lo tengo a disposición desde hace años para entrenar ya que está fuera de zona con restricciones aéreas". Mientras despliega el material comenta que en las últimas semanas ha estado inmerso en dos proyectos. Ha colaborado con un amigo, grabando como un helicóptero "surfeaba" unas montañas en Nerja (Málaga). La escena es tan increíble que te traslada a un videojuego. Su último destino ha sido la isla de Madeira (Portugal) donde ha grabado imágenes en un fascinante acantilado para promocionar este enclave.

Iván Merino en el campo de fútbol donde entrena, en Jimena / E.S.

Sus principales bazas

Entre sus cualidades Merino destaca por su precisión a la hora de entrar por sitios muy pequeños e ir muy por la trazada. La templanza también caracteriza a este joven en su papel como piloto de drones, ya que considera que desde el principio ha sabido hacer frente a los nervios de forma que nunca le han condicionado. "Otros pilotos, igual son más rápidos pero suelen cometer errores, les tiembla el pulso, por ejemplo. En mi caso mantengo la calma y me suele salir bien", señala Merino.

La concentración es otro de los puntos fuertes de Merino y la antesala ante cualquier reto. El piloto recuerda con entusiasmo su participación en La Liga de Campeones de la UEFA con Overon Aerial, divisón del grupo Mediapro. El hecho de estar cerca de figuras reconocidas mundialmente no es motivo para desconcentrarlo. "Me pongo las gafas y para mí no existe lo que hay alrededor. Voy montado en el dron cuando hago y completo los circuitos", asegura. Todo cambia cuando aterriza y se quita las gafas: "ahí me vienen todos los nervios y el pico de adrenalina".

Para afianzar todas estas cualidades, Merino considera que la clave es llegar al límite en sus entrenamientos. "Cuando no te estás jugando nada, da igual fallar. Para saber dónde está el límite, hay que buscarlo", señala el joven. Esta prática le supone un gran ejercicio de aprendizaje, aunque le haya costado romper bastantes drones cuenta con la gran ventaja que desde el principio de la carrera le patrocinan estos dispositivos.

La pericia determinan sus maniobras

Merino se distingue por la garantía que aporta en todo momento gracias a la pericia que definen sus maniobras. El joven considera que esta solvencia se explica porque combina varios factores.

"Me llaman mucho para los directos porque tienen el respaldo de que todo va a salir bien. El directo es a la primera, no puedes coger otra toma", asevera Merino, que ha participado haciendo grabaciones en programas de máxima audiencia como El Hormiguero en Antena 3.

Este aspecto ha hecho que hayan confiado en este piloto cerrando incluso un estadio para realizar una grabación, o un circuito de MotoGP con el equipo Repsol Onda. A la hora de fallar el piloto considera que "no es necesario chocarte, sino que si no sale la imagen deseada, la grabación ya no es válida. Me suelen decir que ahí está la diferencia".

El piloto rememora con orgullo una laboriosa maniobra que llevó a cabo en Arabia Saudita y sorprendió a todos los presentes allí. "Estaba entrando Leo Messi al vestuario y me adentré a seguirlo en un espacio de no más de 50 centímetros entre el techo y las cabezas", relata.

"Cada fallo cuesta dinero"

Recientemente el piloto ha ejecutado la que considera su maniobra más complicada hasta el momento, en una grabación para promocionar la Copa América de vela, donde ha grabado en varias ocasiones. También ha participado en los preparativos de la nueva edición, que se disputa entre el 22 de agosto y el 27 de octubre.

"Me pidieron una toma en la que tenía que pasar por debajo del barco, atrevesándolo entre el agua y el casco. A la velocidad del dron se suma la velocidad del barco -unos 70 km por hora-, menos mal que me salió", explica tras esta táctica compleja. Esta maniobra respalda la profesionalidad del piloto ya que cualquier mínimo error en prácticas de este estilo se traduce en miles de euros. "Cada fallo cuesta dinero", subraya Merino.

Desde hace algo más de dos años es embajador del grupo Umiles. Además de ser imagen de esta marca, cuenta con una amplia cartera de patrocinadores entre los que figuran Toyota RAV4, T-Moto o Brutal Power. También hace colaboraciones con Red Bull y White Cloud.

Cuando se le pregunta por un consejo para aquellos que quieran seguir sus pasos Merino recomienda que disfruten del proceso. "Al principio es normal que choques el dron pero no te puedes frustrar. Es importante que tengan paciencia, se aprende más rápido de lo que parece", concluye.