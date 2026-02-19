Los bomberos de Jimena rescatan a un caballo exhausto atrapado en el barro

Los bomberos rescatan a un caballo atrapado en el barro en Jimena.

Efectivos del parque de bomberos de Jimena de la Frontera intervinieron en el rescate de un caballo que había quedado atrapado en el barro en un cortijo situado en la pedanía de Marchenilla.

El aviso se recibió en la tarde de este miércoles tras comprobarse que el animal llevaba toda la noche intentando salir por sus propios medios, sin éxito. Exhausto después de horas de esfuerzo, el caballo no podía liberarse del fango, lo que motivó la movilización urgente de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron dos bomberos a bordo de una autobomba rural pesada (R-22). Una vez en la finca, los efectivos evaluaron la situación y procedieron a asegurar al animal mediante una eslinga, que fue enganchada a maquinaria presente en la zona para realizar la extracción de forma controlada y segura.

La operación se desarrolló con éxito y el caballo pudo ser rescatado sin sufrir daños, poniendo fin a una situación que se prolongaba desde la noche anterior.