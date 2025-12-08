Violencia machista: un gibraltareño, condenado a 12 meses de prisión por intentar estrangular a su pareja

El Tribunal Supremo de Gibraltar ha condenado a un hombre a 12 meses de prisión, con una suspensión de la pena de 18 meses, además de una multa de 2.000 libras, por violencia doméstica. Se trata del primer caso en Gibraltar que concluye con una sentencia por estrangulamiento desde la promulgación de la Ley de Violencia Doméstica en 2023. Esta legislación, que entró en vigor el mismo año, refuerza los poderes de las autoridades para abordar y gestionar los casos de violencia doméstica.

La condena llega tras la detención de L.P., de 69 años y residente de Main Street, el 6 de agosto de 2024 y la investigación realizada por detectives del Equipo de Protección de la Policía Real de Gibraltar (RGP), que culminó con su acusación y posterior declaración de culpabilidad.

En un comunicado, la Royal Gibraltar Police instó a las víctimas y testigos de violencia doméstica a denunciar los hechos, recordando que no tolerarán este tipo de conductas. “Nuestros agentes e investigadores especializados escucharán, apoyarán y actuarán para llevar a los autores ante la justicia”, indicaron.

La RGP reiteró su compromiso con la protección de personas vulnerables y con la colaboración con socios locales para reducir los daños relacionados con la violencia doméstica. Además, recordaron que cualquier persona que esté sufriendo violencia doméstica puede ponerse en contacto con la policía a través de los canales disponibles.