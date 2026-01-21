Dos trabajadores de la construcción naturales de La Línea han sido trasladados al hospital este miércoles tras el derrumbe parcial de un muro en el interior del local que ocupa la casa de cambio situada frente al John Mackintosh Hall, en Gibraltar. Fuentes del Ayuntamiento de La Línea han confirmado a Europa Sur que ambos son linenses y que han recibido el alta hospitalaria.

Según ha informado la GCB, el incidente se produjo durante unos trabajos de demolición, lo que provocó la rápida movilización de varios vehículos de emergencia, que acudieron al lugar para atender a los heridos y asegurar la zona. Hasta el lugar se desplazaron tres camiones de bomberos con 12 efectivos, que tuvieron que forzar las persianas de la entrada del local para que los sanitarios pudieran llegar hasta los dos trabajadores que se encontraban en el interior.

Según ha informado el departamento de Control de Edificación de Gibraltar a GBC News, los operarios estaban derribando un muro cuando se produjo el colapso, que ha sido atribuido a un procedimiento incorrecto durante los trabajos. El oficial de Control de Edificación señaló que la demolición no comenzó por la sección adecuada, calificando lo ocurrido como un posible caso de mano de obra deficiente.

Tras el incidente, un ingeniero de Control de Edificación ha inspeccionado el inmueble y ha confirmado que, pese al derrumbe parcial, el edificio es estructuralmente seguro, descartando riesgos adicionales para la zona.