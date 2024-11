Casi 400 trabajadores transfronterizos de Gibraltar se levantan contra los impagos de la empresa de cuidados a personas vulnerables

Gibraltar/Casi 400 trabajadores transfronterizos españoles han explotado contra los impagos, cuando menos, irregulares, de la empresa LifeCom Care, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio de Gibraltar desde hace menos de dos meses. La plantilla está llamada a una concentración este lunes en Main Street a las 11:30. También están citadois a partipar el medio millar de familias atendidas.

El pasado mes de junio, Lifecome Care Limited se hizo con la concesión de todos los servicios de atención domiciliaria y apoyo en el hogar para la Agencia de Atención del Gobierno de Gibraltar por 3,8 millones de libras (más de 4 millones y medio de euros). En aquel momento, el Ejecutivo garantizó que habría una transferencia sin problemas de los empleados de las entidades colaboradoras de la Agencia ADA, que llevaba el sevicio desde hacía más de veinte años, a la plantilla de LifeCome Care. Gemma Arias Vásquez, ministra de Salud y Asistencia, afirmó entonces que esa nueva concesión crearía un marco moderno que pueda proporcionar una mejor continuidad de la atención y tarifas acordadas, lo que en última instancia beneficiará a los usuarios del servicio, con los debidos estándares de transparencia. La subrogación de los trabajadores (Transfer of Undertakings Protection of Employment Regulations -TUPE-, la norma que regula en Gibraltar este tipo de procedimientos), se produjo en septiembre. Desde entonces, el servicio es un caos, con trabajadores que cobran tarde y mal sus salarios y algunos que ni siquiera lo hacen, según explica a Europa Sur uno de los trabajadores afectados.

El Gobierno afirma en un comunicado que considera "totalmente inaceptable que a algunos empleados de LifeCome Care no se les haya pagado en la fecha de pago acordada" y que espera que la empresa "cumpla con sus obligaciones contractuales con la Agencia de Atención" o está dispuesto a "tomar las medidas necesarias". A pesar de esto, apostilla, LifeCome Care le ha informado de que ya ha pagado a todos los empleados y que "se harán correcciones con prontitud en caso de que haya discrepancias con respecto a los importes pagados".

"El Gobierno, a través de la Agencia de Atención, ha participado activamente en conversaciones en curso con LifeCome Care para ayudarle a abordar estos desafíos iniciales. Tanto la ministra de Salud y Atención, Gemma Arias-Vásquez, como el director ejecutivo de la Agencia de Atención, Carlos Banderas, habían recibido garantías de LifeCome Care de que todos sus empleados recibirían su salario en la fecha de pago acordada del 5 de noviembre de 2024", subraya.

El GSD, partido en la oposición en el Peñón, se confesó este jueves "profundamente alarmado por las preocupaciones urgentes y angustiantes de los usuarios de servicios y empleados atrapados en el caos actual que rodea los servicios de asistencia doméstica y atención doméstica de Gibraltar". "La situación continúa escalando hacia una interrupción de los servicios de atención crítica", advirtió el partido, que mientras "algunos empleados aún no han recibido sus salarios", otros "informan de discrepancias en los pagos". "Esta inestabilidad entre los trabajadores de cuidado (que proporcionan un apoyo vital a algunos de los más vulnerables de nuestra comunidad) ha alimentado la ansiedad y la incertidumbre generalizada entre los usuarios de servicios y sus familias".

"Es profundamente decepcionante presenciar la completa falta de preparación del Gobierno", manifestó la ministra en la sombra, Atrish Sánchez. "En la última sesión parlamentaria, le preguntamos a la ministra responsable cuándo LifeCome Care fue autorizada por la Oficina de Comercio Justo, y ella confirmó que no fue aprobada hasta el 17 de octubre, meses después de que la oferta fuera adjudicada. También remarcamos problemas permanentes y sin resolver con la aplicación usada por los trabajadores para sus servicios, que la ministra afirmó que se había resuelto, así como problemas contractuales sin resolver. Estos problemas y otros más han afectado constantemente a la prestación de servicios, y el Gobierno no ha proporcionado la supervisión necesaria para prevenir este caos. La oposición ha puesto de relieve estas cuestiones durante meses, y es inaceptable que el Gobierno no haya logrado garantizar una transición sin problemas y sin tropiezos".

"El Gobierno no puede distanciarse de su deber de supervisar, apoyar y resolver rápidamente estas cuestiones críticas", insiste el GSD.

El Ejecutivo de Fabián Picardo considera "lamentable" que Atrish Sánchez y el GSD hayan optado "por explotar esta situación para obtener beneficios políticos emitiendo una declaración pública que exagera las circunstancias en lugar de ponerse en contacto directamente con el ministro pertinente para comunicarle sus preocupaciones". "Si lo hubiera hecho, se habría sentido segura de que, según el conocimiento del Gobierno, todos los empleados de LifeCome Care han recibido efectivamente sus salarios. La Sra. Sánchez es consciente de que, cada vez que se ha puesto en contacto con la ministra Arias-Vásquez siempre ha trabajado con ella en pro del bien público".

El Gobierno defiende que ha aumentado considerablemente la inversión en servicios de Atención Domiciliaria y Asistencia en el Hogar, que ahora valora en casi 4 millones de libras al año y apoya a más de 500 personas y sus familias. "Esto representa un aumento sustancial en comparación con la asignación de 750.000 libras del GSD para la atención domiciliaria en 2011/12", concluye.