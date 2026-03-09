Starbucks abre un segundo local en Gibraltar: nuevo rincón para los amantes del café en la Main Street

Starbucks multiplica su presencia en Gibraltar. La cultura del café sigue creciendo en el Peñón de la mano del primer distribuidor y tostador de café del mundo y marca operada por Alsea en Iberia desde 2018. Starbucks inaugura su segundo local en la colonia y consolida una apuesta que comenzó hace apenas cuatro meses con su primera apertura. Esta nueva tienda, inaugurada en colaboración con el socio local Capulus Shops Ltd, se enmarca en la estrategia de la marca por llevar su experiencia a puntos estratégicos donde la demanda local y turística es vibrante.

Situado en la emblemática dirección de 1 Main Street (GX11 1AA), el nuevo establecimiento presenta un concepto innovador y dinámico adaptado al ritmo de la ciudad. Con una superficie interior de 23 m2, el local está diseñado principalmente para ofrecer un servicio ágil sin renunciar a la calidad. Esta eficiencia interior se complementa con una generosa terraza de 63 m2 que dispone de 29 asientos, permitiendo a los clientes disfrutar de sus bebidas favoritas al aire libre en pleno centro neurálgico de Gibraltar.

Para la puesta en marcha de esta tienda, se ha formado un equipo de 11 nuevos partners, encargados de garantizar que cada cliente disfrute al máximo de la experiencia personalizada que define a la marca.

“Con esta segunda apertura reafirmamos nuestra apuesta por Gibraltar. Queremos ofrecer un tercer espacio de disfrute entre el hogar y el trabajo, que aquí cobra vida de una forma especial gracias a nuestra terraza. Queremos convertir este nuevo punto en Main Street en el destino favorito de la comunidad donde poder gozar de un momento de pausa y calidad en su rutina diaria”, afirma Antonio Romero, director general de Starbcuks Iberia.

Apertura del nuevo Starbucks en Gibraltar.

Además, de la mano de Hungry Monkey, la amplia carta de la marca estará también disponible para llevar, permitiendo así disfrutar de toda la oferta de Starbucks desde casa.

La marca ha celebrado esta apertura con un detalle para sus primeros 100 clientes. Además de un vaso reutilizable y una totebag, Starbucks ha preparado para la ocasión una ilustración exclusiva elaborada por el artista local Jesse Stone. Su obra refleja la conexión de la marca con Gibraltar y con todos los gibraltareños bajo una noche estrellada, reforzando el vínculo cultural y comunitario.