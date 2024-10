La serie de ficción histórica 'La Roca', ganadora del premio South Boost por su retrato de Gibraltar en los años 60

Gibraltar/El jurado del premio South Boost, enmarcado en el II South International Series Festival, ha concedido el galardón a La Roca, proyecto audiovisual creado por Rocío Sepúlveda y producido por Teresa Segura (Different Entertainment). La serie de ficción histórica se ambienta en Gibraltar durante los años 60, explorando los efectos emocionales y sociales del cierre de la Verja decretado por el régimen franquista, y ha sido reconocida como "una obra de sólida estructura y gran proyección internacional".

El jurado destacó que la historia "apunta a dilemas humanos atemporales, abrazando la literatura universal" y pone de manifiesto que "las barreras físicas no logran separar las emociones humanas". La creadora gaditana ha celebrado la decisión desde Cádiz, donde se ha desarrollado el festival entre el 25 y el 31 de octubre. Aunque la organización decidió mantener un perfil discreto en solidaridad con los afectados por la Dana en España, Sepúlveda compartió su emoción: “No me lo creía, pero sobre todo me ha impactado la reflexión tan bonita que ha hecho el jurado”.

La Roca, que combina romance y thriller en un contexto sociopolítico poco explorado en la ficción española, ha sido diseñada como una miniserie para plataformas, aunque Sepúlveda indicó su apertura a otros formatos, incluyendo serie diaria. La obra ha superado a otros proyectos andaluces finalistas y es uno de los primeros en recibir el galardón South Boost, un premio destinado a impulsar la autoría y producción local en el sector.