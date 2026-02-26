Ruiz Boix (PSOE) reivindica el impulso de Pedro Sánchez al Tratado sobre Gibraltar

El secretario general del PSOE de Cádiz, diputado en el Congreso y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado este jueves el texto definitivo del acuerdo sobre la relación futura con Gibraltar tras el Brexit como un "hito diplomático que transformará la realidad socioeconómica de la comarca". Ruiz Boix ha defendido "el papel protagonista de la diplomacia española" y la voluntad política del presiente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para lograr un espacio Schengen compartido con fluidez absoluta en el tránsito de personas y mercancías.

Ruiz Boix, a través de un comunicado difundido por el PSOE, ha "celebrado" que el texto jurídico completo ya sea público y consultable "tal y como adelantó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares". Una afirmación en la que se obvia que la versión publicada hasta el momento únicamente se encuentra disponible en inglés. "Estamos ante un texto complejo en el que la diplomacia ha trabajado durante años, siempre bajo la tutela del comisario Maros Sefcovic y con el impulso decidido del presidente Pedro Sánchez", ha señalado el dirigente socialista, calificando el documento como "la respuesta a la apuesta por una zona de prosperidad compartida" para beneficiar a más de 300.000 campogibraltareños y vecinos de la provincia de Cádiz.

El líder de los socialistas gaditanos ha apelado a la "transparencia y participación" con la que, según su punto de vista, se ha guiado todo el proceso con "contacto fluido y permanente con los ocho alcaldes de la comarca, la Junta de Andalucía, la Diputación y los agentes económicos y sociales". "Frente a quienes buscaban la opacidad, este Gobierno ha traído a la comarca al ministro en múltiples ocasiones y ha comparecido tanto en el Pleno como en la comisión de Exteriores para dar cuenta de cada paso", ha defendido el también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, si bien las comparecencias de Albares nunca han entrado en el fondo del tratado y con mínimas concesiones a su contenido.

Documento Traducción al español: Consulte el texto completo del Tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido Descargar

"Incoherencia del PP"

En el plano político, Ruiz Boix ha lanzado un mensaje a la oposición del Partido Popular: "¿Qué van a hacer ahora el PP y sus socios de ultraderecha? Después de todo el ruido que han armado en torno a unas negociaciones tan vitales, el resultado es un texto que mejora la vida de la gente". El secretario general ha exigido al PP que abandone "su estrategia de confrontación en Europa" y que sus representantes en la eurocámara respalden un acuerdo que, según el PSOE, "cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía a ambos lados de la frontera".

"El reto ahora es la puesta en marcha para el próximo 10 de abril", ha indicado Ruiz Boix, quien se ha mostrado convencido de que el parlamento británico y el gobierno de Fabián Picardo ratificarán un texto que respeta el sentimiento del 93% de los llanitos que votaron por permanecer dentro de la Unión Europea.

Para el líder del PSOE de Cádiz, la eliminación de la barrera física de la Verja es "un éxito de la política con mayúsculas". "Se acabó el tiempo de las palabras vacías de la derecha; ahora es el momento de los hechos y de una frontera que, lejos de separar, sirva para unir y generar oportunidades en una tierra que se merece este futuro de progreso", ha concluido Ruiz Boix.