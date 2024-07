La réplica de Alfonso Reyes a Iñaki López por su crítica al "Gibraltar, español": "No tiene nada que ver con Ceuta y Melilla"

Gibraltar/El exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española Alfonso Reyes ha dado una contundente respuesta al periodista Iñaki López por una declaración de este sobre Gibraltar en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta.

Todo empezó cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió que algunos jugadores como Rodri Hernánez o Álvaro Morata se pusieran a cantar "Gibraltar, español" en la celebración del título europeo conseguido por la selección española de fútbol ante Inglaterra en Berlín. "Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos", apuntó Martínez-Almeida durante una entrevista en el progama La mirada crítica, de Telecinco. Con una sonrisa, el regidor dijo que había sido "un cántico muy bueno" tras una final con Inglaterra para apostillar que no es algo que no sienta "el común de los españoles". "Oye, no decimos nada que no pensemos, pensamos lo que pensamos", ironizó.

"Pensar que Gibraltar es español lo pensamos muchos españoles. Mi máximo respeto por Gran Bretaña y Gibraltar y los gibraltareños, pero eso no quiere decir que no tengamos un sentimiento como españoles y es que Gibraltar es parte de España", afirmó Almeida.

A todo esto, Iñaki López dijo en La Sexta: "Yo creo que Almeida confunde sus sueños húmedos con una realidad y, sobre todo, con una elegancia que hay que tener para con Inglaterra. Si eso lo hace la selección marroquí con Ceuta y Melilla, Tellado (portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados) está pidiendo que movamos otra vez la flota en dirección a Tetuán".

Y ahí entró Alfonso Reyes con un post de X (antes Twitter) bastante contundente y que suma 9.000 likes: "Por eso, queridos jóvenes y jóvenas, es tan importante estudiar y leer Historia. Estudiar y leer en general. Para saber que no tiene nada que ver Gibraltar con Ceuta y Melilla y para echarte las manos a la cabeza cuando dicen algo así. Es todo taaaan cansino".

La red social X ha añadido una nota de la comunidad a las palabras de López que dice: "Ceuta y Melilla son españolas desde mucho antes de que Marruecos fuese un país reconocido e independiente, no es una colonia como si lo es Gibraltar. Así lo establece además la ONU".