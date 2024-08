Reino Unido lanzará un sello y una moneda para celebrar el 320 aniversario de la toma de Gibraltar

Gibraltar/Reino Unido emitirá un sello y una moneda para conmemorar el 320 aniversario de la toma de Gibraltar, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1704 durante la guerra de sucesión española por parte de la flota angloholandesa comandada por el almirante George Rooke.

"Se espera que la moneda sea de 50 peniques que emitirá la Fábrica de la Moneda de Gibraltar. El segundo será un sello conmemorativo que emitirá Correos Reales de Gibraltar (Royal Gibraltar Post Office)", ha informado el Gobierno de Gibraltar en un comunicado. "Se cumplen 320 años del inicio del vínculo inquebrantable entre Gibraltar y el Reino Unido. Es importante conmemorar este día, ya que demuestra lo significativo que fue ese periodo para el establecimiento de nuestros vínculos británicos, de los que seguimos disfrutando en la actualidad", ha añadido Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar.

Esta "celebración de la ocupación", en forma de moneda y sello, se produce en mitad de las negociaciones para encajar el futuro de la colonia dentro de la Unión Europea y en su trato diario con España y el Campo de Gibraltar, primer afectado en este conflicto diplomático.

No es la primera vez que sucede. Hace una década, en 2014, Reino Unido también sacó una moneda conmemorativa de 20 libras con el retrato de Isabel II por una cara ("Elisabeth II Queen of Gibraltar 2014") y, en el reverso, la imagen del Peñón entre la leyenda: "310th anniversary of the capture of Gibraltar in 1704".

Para la edición de 2024, el diseño tendrá que cambiar el rostro de Isabel II por el de Carlos III, rey del Reino Unido desde septiembre de 2022.