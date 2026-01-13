Gibraltar completa su primera donación de órganos en un trasplante con el Reino Unido

El Hospital San Bernardo de Gibraltar ha completado con éxito su primer procedimiento de donación de órganos. La ministra gibraltareña de Salud, Atención y Empresa, Gemma Arias-Vasquez, ha confirmado este martes el extioso trasplante médico que marca "un momento histórico" para el servicio de salud del Peñón.

La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA, en sus siglas en inglés) ha expresado más profundo agradecimiento al donante y su familia "por su increíblemente generosa y valiente decisión de donar sus órganos". El procedimiento se realizó mediante una estrecha colaboración entre la GHA y un equipo especializado en trasplantes que se desplazó desde el Reino Unido para apoyar a los médicos y al personal local.

Esta donación forma parte de una vía formal establecida entre la GHA y NHS Blood and Transplant en el marco de los acuerdos de asistencia sanitaria recíproca de Gibraltar. Tras el fallecimiento del donante, sus órganos fueron extraídos con éxito en el Hospital San Bernardo y trasladados con prioridad de emergencia al aeropuerto antes de ser enviados en avión al Reino Unido para su trasplante.

Como resultado de este procedimiento exitoso, la GHA está poniendo ahora todo en marcha para poder llevar a cabo este tipo de donaciones en el futuro. "Este fue un momento histórico para la GHA y para Gibraltar, y deseo dejar constancia de mi más sincero agradecimiento a cada uno de los miembros del extraordinario equipo de la GHA que participaron en esta donación", declaró la ministra Gemma Arias-Vasquez.

La ministra gibraltareño transmitió sus condolencias y agradecimientos a la familia del donante y subrayó que "tomaron una decisión de una generosidad profunda que ahora contribuirá a salvar y transformar vidas". La Autoridad Sanitaria de Gibratar ha informado que instalará en las próximas semanas una placa en memoria del donante.