Picardo reitera que la negociación del acuerdo sobre Gibraltar no cuestiona la soberanía

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha reiterado que la negociación del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido que regirá el encaje de Gibraltar "no cuestionará en modo alguno la soberanía británica en ningún aspecto, mientras que abordarán las cuestiones fundamentales que el Brexit crea para Gibraltar y nuestro actual modelo económico y social".

Picardo se reunió este jueves con el ministro de Asuntos Exteriores, Lord David Cameron, en el Foreign Office de Londres, con el fin de tratar las cuestiones y asuntos pendientes en la negociación en curso con la Unión Europea en relación con Gibraltar el mismo día que el Comité de Control Europeo de la Cámara de los Comunes ha remitido una carta al ministro para los Territorios de Ultramar, David Rutley -presente en la cita- para pedirle una pausa en la negociación al entender que el tratado supondrá "una grave merma de la soberanía del Reino Unido" en el Peñón.

Picardo y Cameron consideraron las mejores opciones para avanzar en las negociaciones en curso hacia una conclusión positiva, que ambos consideraron totalmente al alcance de la mano, siempre que prevalezca la buena voluntad por todas las partes, como ha sido el caso hasta ahora. "El ministro de Asuntos Exteriores tiene una agenda muy apretada y ha sacado tiempo en repetidas ocasiones para asegurarse de que sigue totalmente implicado en la negociación en curso sobre Gibraltar. Hoy ha sido plenamente consciente de todas las cuestiones pendientes que quedan por resolver en detalle y se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo pleno y definitivo, al tiempo que ha sido realista en cuanto a que, como siempre, los detalles siguen siendo un reto en varios aspectos", indicó el ministro principal tras el encuentro.

"Ambos hemos sido claros sobre nuestra determinación de trabajar para superar estos últimos retos, pero decididos a que, si no los resolvemos, no podremos dar por concluidos los asuntos. Los términos de mi conversación con el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro Rutley me han animado mucho", sentenció Picardo.