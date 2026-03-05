Picardo informa al rey Carlos III del respaldo unánime del Parlamento de Gibraltar al Tratado con la UE

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha remitido una carta a Carlos III para informarle de que el Parlamento gibraltareño ha acordado por unanimidad solicitar la ratificación del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. Según ha comunicado el Gobierno del Peñón, Picardo ha mantenido informado al monarca sobre la evolución de las negociaciones siempre que ha tenido ocasión durante los últimos años, en los encuentros que ha mantenido con él.

En su carta, el ministro principal también recuerda que tanto el Parlamento británico como la Comisión Europea han publicado ya el texto íntegro del tratado antes de su firma y ratificación formal. La previsión es que el acuerdo comience a aplicarse de forma provisional el próximo 10 de abril, una vez completados los pasos institucionales necesarios.

Además, Picardo ha trasladado la posición de Gibraltar al ministro británico para Europa, Stephen Doughty, y tiene previsto escribir igualmente a los líderes de todos los partidos políticos del Reino Unido para reiterar la postura del Gobierno gibraltareño antes de que arranque el proceso formal de ratificación en Westminster.

El ministro principal llanito ha subrayado la relevancia del respaldo institucional al acuerdo. “Siempre que he tenido el honor de reunirme con Su Majestad he procurado ponerlo al día, y me llena de orgullo poder informarle de que el Parlamento de Gibraltar ha respaldado por unanimidad la ratificación del Tratado”, señaló el ministro principal.

El tratado pretende establecer el marco definitivo de relación de Gibraltar con la Unión Europea tras la salida del Reino Unido del bloque comunitario, regulando aspectos clave como la movilidad, la cooperación y las relaciones económicas en la zona del Campo de Gibraltar.