Picardo urge a España y la Unión Europea a aceptar propuestas "justas" para un acuerdo post-Brexit "sin concesiones" en Gibraltar

Londres/El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, llamó a la cooperación entre España, la Unión Europea y el Reino Unido durante su discurso este lunes en la recepción del Día de Gibraltar en Londres. Picardo destacó que, a pesar de los retos planteados por el Brexit, la colonia ha presentado propuestas "justas, equilibradas y respetuosas con el acervo de Schengen y del mercado único". El líder gibraltareño insistió en que esas propuestas no exigen "ninguna concesión en materia de soberanía", subrayando la importancia de alcanzar un acuerdo que funcione para todas las partes.

En un tono firme, Picardo criticó la opción de culpar a figuras como Rajoy, Sánchez o Albares por las dificultades en las negociaciones, declarando que “este es un momento para gente seria, para que los adultos serios tomen las decisiones que tenemos que tomar para prevenir el conflicto”. Asimismo, enfatizó la oportunidad que representa el Brexit para lograr un "nuevo nivel de éxito" en el Campo de Gibraltar, instando a dejar atrás "generaciones de confrontación" y dar paso a una era de "cooperación".

El ministro principal también advirtió de los riesgos de no llegar a un acuerdo, citando el reciente incidente en la Verja como un recordatorio de lo que podría significar un "no acuerdo". No obstante, aseguró que Gibraltar está preparado para ese escenario, aunque reiteró que su "deber, obligación y compromiso" es garantizar un acuerdo que beneficie a todos, "con el consentimiento democrático del pueblo gibraltareño". "No debemos fracasar por falta de imaginación o determinación", concluyó.

El discurso se cerró con un mensaje a los interlocutores españoles, a quienes Picardo ofreció la mano de "amistad, cooperación y éxito socioeconómico mutuo", con la esperanza de que juntos puedan forjar "un futuro más próspero" para Gibraltar y la comarca.