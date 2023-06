Picardo, ante el Comité de Descolonización de la ONU: "No existe ningún derecho legal para pedir la devolución de Gibraltar"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha reiterado este lunes en Nueva York ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) el derecho de los gibraltareños a la autodeterminación del Peñón. "No hay ninguna “cuestión sobre Gibraltar” como usted pone como título de esta parte de la sesión. España cedió Gibraltar hace 300 años en perpetuidad por Tratado internacional vinculante. No se trata de pedir la devolución de lo que han cedido. No existe ningún derecho legal ni político para pedir ahora la devolución de Gibraltar. El hecho de que un tercero reivindique ahora nuestro territorio no significa que exista una “disputa de soberanía” en relación con Gibraltar", ha afirmado el mandatario llanito.

Picardo recordó que las ofertas británicas de someter la reclamación a la resolución de disputas ante la Corte Internacional de Justicia fueron rechazadas, "ergo, no hay litigio pendiente". "Sólo existe el derecho inalienable del pueblo de Gibraltar a decidir el futuro de nuestro territorio. Puede reconocerlo ahora o en un futuro, pero lo hará", enfatizó el ministro principal en un discurso "dedicado a los niños de Gibraltar, a quienes les pertenecerá siempre el futuro del Peñón".

"Nuestro alegato a favor de la autodeterminación no se sostiene en solitario, sino que está anclado en los principios del derecho internacional, que también exigen el respeto de la integridad territorial de Gibraltar durante el proceso de descolonización. Porque la resolución 1514 pertenece al derecho internacional y no permite injerencias externas en nuestro derecho a la autodeterminación ni en nuestra integridad territorial. Sin embargo, a pesar de tener el derecho internacional de nuestra parte, nuestro camino hacia la descolonización no ha sido fácil y sigue en curso. Mientras yo sea ministro principal, mientras estemos en el Gobierno, no habrá concesiones a nuestra soberanía", destacó Picardo.

Tratado Reino Unido-Unión Europea

El ministro principal también destacó ante el Comité de Descolonización las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre la relación de Gibraltar con la UE: "Estamos transitando por las complejidades de las negociaciones para un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea manteniendo los ojos bien abiertos, inquebrantables en nuestra determinación y nuestros principios. Aspiramos, y seguiremos haciéndolo, a un tratado que respete nuestro pasado, reconozca nuestro presente y garantice nuestro futuro, un tratado que honre nuestra historia y posición únicas y no comprometa ni un ápice de nuestra soberanía".

"Estamos negociando desde la aplicación de los más altos estándares de transparencia en las relaciones intergubernamentales, los más altos niveles de desempeño en asuntos que afectan a la sostenibilidad y el medio ambiente. Y la mejor circulación fluida de personas y mercancías entre nosotros y la UE y España, de forma que redunde en un enorme beneficio mutuo, garantice nuestra estabilidad y crecimiento económicos y propague la prosperidad a los habitantes de la región que nos rodea", explicó Picardo.

"Todavía no hemos podido ultimar esos acuerdos, aunque seguimos trabajando para conseguirlo. Equipos brillantes de funcionarios tenaces y comprometidos de la Comisión Europea, el Reino Unido, España y Gibraltar han trabajado durante más de 20 meses para tratar de lograr un tratado que permita que todos ganemos y que no pierda nadie. Una alta meta que estoy seguro no detendrá a estos magníficos negociadores y ante la que los que estamos políticamente implicados nos hemos comprometido a trabajar con madurez para llegar a buen puerto dejando atrás los enfrentamientos polarizados del pasado, sin permitir que la nostalgia condicione el futuro y dejando a un lado la retórica, pero sin renunciar a nada que afecte a nuestras respectivas posiciones. Y lo hacemos no porque sea fácil, sino porque es difícil, pero merece la pena", resaltó el ministro principal de Gibraltar.