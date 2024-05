Pedro Sánchez afirma que el tratado de Gibraltar está muy cerca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que el acuerdo sobre Gibraltar podría estar "muy cerca" y ha afirmado que se está trabajando para que esto ocurra "en las próximas semanas", pero ha dejado claro que tiene que haber garantías de que el mercado interior de la Unión Europea (UE) no se verá afectado.

La negociación del acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón era uno de los puntos del orden del día durante la intervención de Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados, aunque apenas se ha dedicado espacio. El presidente se ha referido a las dos reuniones celebradas en el último mes en Bruselas en las que participaron los ministros de Exteriores español y británico, José Manuel Albares y David Cameron. "Hemos alcanzado acuerdos importantes, que nos hacen pensar que estamos muy cerca de lograr un hito histórico en este tema que traerá más seguridad jurídica, más oportunidades económicas y más facilidades cotidianas a los habitantes del Campo de Gibraltar", afirmó.

"Las negociaciones continúan", indicó, y "confío en que lleguemos a un acuerdo integral durante las próximas semanas". En este sentido, dejó claro que la posición de España sobre la soberanía del Peñón no está en tela de juicio. "Aún se sigue trabajando intensamente para garantizar que la libertad de circulación de personas y de mercancías se haga con las debidas garantías y sin ninguna distorsión al mercado interior, algo importante para todos, en particular para el Campo de Gibraltar", destacó Sánchez.

"Estamos trabajando por una zona que garantice prosperidad, confianza, bienestar a los 300.000 españoles del Campo de Gibraltar y el Partido Popular ha sido plenamente informado por el ministro de Asuntos Exteriores, así como el resto de fuerzas políticas", defendió.

Respuesta de Feijoo

"Cuando usted me quiera informar de algo le diré lo que pienso de Gibraltar", indicó en su segunda intervención el líder del PP, Alberto Ñúñez Feijoo, después de que Sánchez hubiera afeado que solo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, hubiera mencionado la cuestión pese a estar en el orden del día. "¿Habrá protección adecuada del mercado interior? ¿Habrá control efectivo del espacio Schengen? ¿Habrá lucha contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales? ¿Los derechos de los trabajadores españoles serán iguales? ¿Se respetará el medio ambiente? Si puede garantizar todo esto, llámeme, si no, no se preocupe", le replicó.