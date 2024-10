El Ministerio de Defensa de Reino Unido busca un experto en seguridad nuclear para la base naval de Gibraltar, habitual escala de submarinos

Gibraltar/El Ministerio de Defensa de Reino Unido busca un experto en seguridad nuclear para gestionar las operaciones marítimas en la base naval de Gibraltar, que a raíz del Brexit fue reforzada como muelle de atraque de submarinos de propulsión nuclear con más de cien escalas en las últimas dos décadas.

"El candidato seleccionado (para capitán adjunto del puerto, DKHM, por sus siglas en inglés) gestionará las operaciones marítimas diarias en la Base Naval de Gibraltar y en las aguas del Almirantazgo, al tiempo que garantiza que un sistema de garantía sólido respaldado por la documentación y la legislación vigentes respalde estos movimientos diarios y reduzca el riesgo al Nivel más Bajo Razonablemente Posible (ALARP)", se lee en la oferta de trabajo publicada en el portal Destination Nuclear.

"El DKHM vigilará de cerca el estado material de la Base Naval y el equipo marítimo dentro de la Base Naval utilizado para facilitar las operaciones diarias. Ambos deben estar en las condiciones adecuadas para respaldar de manera segura el aviso requerido para los atracaderos", continúa el ofrecimiento, que se cierra el 5 de noviembre y que implica mantener relaciones "con todas las partes interesadas dentro de Gibraltar para maximizar la comprensión local y compartir información sobre seguridad marítima". Cuando el riesgo sea elevado debe informar inmediatamente al comandante de las fuerzas británicas en la Roca.

La oferta de trabajo la realizan la Empresa Nuclear de Defensa del Ministerio, que se define como una "red de organizaciones y organismos responsables del mantenimiento de las fuerzas de disuasión nuclear y submarinas del Reino Unido", y el Cuartel General de las Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar.

El submarino nuclear HMS Talent, en Gibraltar en 2023. / Erasmo Fenoy

Las escalas de submarinos nucleares en el Peñón siguen produciéndose a pesar de algunas protestas del Gobierno de España -sobre todo en el pasado- y de la alarma dada por el colectivo ecologista Verdemar, que las considera "bombas flotantes" que ponen en serio riesgo a la población de ambos lados de la Verja porque a menudo se reparan en un muelle que no está preparado para ello.

¿Dónde atracan?

Según sostiene en sus publicaciones el capitán de navío Ángel Liberal Fernández, una autoridad en el pasado y el presente del carácter militar de la Roca, Reino Unido y EEUU utilizan para las escalas de los submarinos nucleares el muelle sur, que tiene capacidad para dos amarres a la vez, denominados atraques 49 y 50. Tiene 1.080 metros de los que los 648 situados más al norte son de uso exclusivamente militar. Estos muelles están considerados, dentro de la clasificación británica, como muelles Z, es decir, capacitados para atraque de buques de propulsión nuclear, pero solo con fines operativos o de descanso de tripulaciones, no para reparaciones de su sistema de propulsión. Durante la escala del Tireless, sin embargo, fue calificado temporalmente de muelle X, los que la Royal Navy considera adecuados para llevar a cabo trabajos de seguridad radiológica.

Este muelle tiene unas "limitaciones significativas". "El combustible lo suministran con gabarras. La energía eléctrica, mediante generadores portátiles porque la que produce Gibraltar no ofrece la calidad necesaria; hasta fecha reciente eran de una empresa española; tenían que pasar por la verja y eso era un engorro así que en 2014 instalaron dos generadores Burtonwood fijos. Su resultado es dudoso; en los últimos meses han tenido que contratar generadores auxiliares provisionales".

El ancho de los muelles es de sólo 23 metros, continúa. "Una parte importante de su longitud la ocupan, entre otros, almacenes de material general, locales administrativos, el cuartelillo de los buceadores, una cámara hiperbárica y un depósito de oleosas. Estas construcciones tienen unos 10 metros de ancho y dejan poca superficie para la maniobra. No sería la primera vez que se va al agua un camión con su remolque. Es muy llamativa la cantidad de contenedores que hay por todos los rincones".

"En los comunicados de la base naval se abusa de términos como 'descanso de las dotaciones' o 'escala programada'; en realidad son eufemismos que ocultan el motivo de las entradas que suelen ser para reparaciones. Ocasionalmente se incluye la carga/descarga de misiles Tomahawk y de torpedos Spearfish. Está claro que no tiene sentido que un SSN (un submarino nuclear de ataque), construido para permanecer oculto bajo la superficie del mar, se pase varios días en un sitio tan vulnerable como esta 'ratonera' en la bahía de Algeciras", subraya Liberal.

¿Por qué siguen viniendo estos sumergibles a la Roca? Lo explica el periodista y experto en asuntos militares Luis Romero Bartumeus en los Cuadernos de Gibraltar publicados por la Universidad de Cádiz: "La Royal Navy mantiene su base avanzada en Gibraltar porque le ofrece una posibilidad de diversificar sus lugares de atraque y reparación de submarinos, además de avituallamiento, en una zona de innegable interés estratégico a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo. Además, en Gibraltar los submarinos británicos se encuentran mil millas más cerca de sus zonas de operaciones y de adiestramiento ventajoso en el mar de Alborán, tradicionalmente utilizado para sus ejercicios dadas sus excelentes condiciones meteorológicas".

/ Ángel Liberal

"Operan en el Mediterráneo -afirma Liberal al respecto- por lo que resulta más barato repararlos aquí que en Reino Unido. Algo similar podría decirse de los americanos. Algunos británicos son muy viejos pero también entran otros nuevos, demostrando la falta de calidad de sus equipos, averiados una y otra vez", consideran el capitán de navío, que critica el "entusiasmo" con el que los reciben los gibraltareños. "Están tan ciegos que no ven ni el peligro ni la contradicción que suponen. Tanto más contentos están cuantos más SSN entran, aunque estén averiados y su inmovilidad suponga un riesgo añadido; no creo que la Royal Navy comparta su felicidad. Tampoco deben compartirla las más de 250.000 personas –la inmensa mayoría españoles- que viven en la bahía de Algeciras sometidas a unos riesgos que no les corresponden", apostilla.

El riesgo de un accidente con un submarino nuclear no es un peligro para el futuro, sino que ya ha ocurrido en la Bahía del Algeciras. En agosto de 2002, sostiene Verdemar, se perdió una pieza radioactiva en el fondeadero de Gibraltar. El 20 de julio de 2016, el submarino de propulsión nuclear HMS Ambush colisionó con el Andreas, un buque cisterna de productos químicos, cuando emergía cerca de Gibraltar. El accidente pudo ocasionar un desastre de consecuencias incalculables para la comarca, que vivió durante diez días sumida en la preocupación, sobre todo después de la idea inicial de la Royal Navy de reparar los daños en el puerto gibraltareño, que no está preparado para semejante operación. Finalmente el Ambush se marchó para ser arreglado en Reino Unido.

Reino Unido siempre anticipa a España la llegada de un submarino nuclear a Gibraltar y el Gobierno español intentó hace años que estos fueran desviados a Rota rebajando la exigencia del plazo de días con el que los británicos tienen que avisar.