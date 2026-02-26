Londres defiende que el Tratado sobre el estatus de Gibraltar protege la soberanía británica

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha valorado este jueves que el borrador del tratado que define el estatus de Gibraltar tras el Brexit "protegerá la soberanía de Reino Unido sobre el peñón, la autonomía militar británica y asegurará su futuro económico".

El Foreign Office indica en una nota que el texto se basa en un acuerdo político que resuelve el último gran problema pendiente del Brexit: evitar la necesidad de controles de personas y mercancías que cruzan entre Gibraltar y España.

"El Gobierno ha trabajado codo con codo con el Gobierno de Gibraltar para resolver una situación heredada, que puso en peligro el estilo de vida y la prosperidad de Gibraltar", añade el ministerio, que insiste en que el texto establece claramente "que no afecta a la soberanía en modo alguno y protege la autonomía del Reino Unido sobre instalaciones militares clave".

El secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, señaló que este tratado "garantiza la protección de la economía, la población y el futuro de Gibraltar como parte integral de la familia británica".

Documento Traducción al español: Consulte el texto completo del Tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido Descargar

"Trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Gibraltar, y sin acordar nada sin su consentimiento, contamos con un tratado que preserva la soberanía y brinda certidumbre cuando el estilo de vida de Gibraltar se vio amenazado. El compromiso del Reino Unido con Gibraltar será inquebrantable", resaltó Doughty.