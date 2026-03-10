Gibraltar se convierte en pieza clave ante la guerra en Oriente Medio con un buque británico listo para evacuar civiles

El buque de apoyo 'RFA Lyme Bay', atracado en el Peñón desde el pasado diciembre.

Gibraltar vuelve a situarse en el centro de la estrategia militar británica en el Mediterráneo. El Reino Unido ha puesto en estado de “alta disponibilidad” al buque de apoyo RFA Lyme Bay, actualmente atracado en el Peñón, ante la posibilidad de que la crisis en Oriente Medio a causa de la actual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán requiera una intervención urgente para evacuar ciudadanos británicos.

Según informa este martes la BBC, el Ministry of Defence confirmó que la medida es “puramente precautoria”, aunque refleja la creciente preocupación por la evolución del conflicto en la región. Desde Gibraltar, el barco podría desplegarse rápidamente hacia el Mediterráneo oriental si fuese necesario apoyar operaciones humanitarias o de evacuación.

El RFA Lyme Bay es un buque logístico de la Royal Navy preparado para transportar tropas, vehículos y suministros, pero también cuenta con instalaciones médicas y una plataforma para helicópteros, lo que le permite desempeñar un papel clave en misiones de rescate o asistencia humanitaria.

Gibraltar, base estratégica

La presencia del buque en Gibraltar cobra especial relevancia porque el Reino Unido no dispone actualmente de grandes buques de guerra desplegados de forma permanente en el Mediterráneo. Desde el Peñón, el Lyme Bay podría llegar en poco tiempo a zonas sensibles como Líbano u otros puntos del Mediterráneo oriental en caso de que la crisis se intensifique.

De hecho, el barco llevaba semanas inactivo en el puerto gibraltareño tras completar trabajos de mantenimiento a finales de 2025. Sin embargo, fue reactivado recientemente y se están trasladando al Peñón personal sanitario militar, suministros médicos y efectivos de los Royal Marines, además de un helicóptero que operaría desde su cubierta.

Su capacidad logística permite alojar a más de 350 personas y transportar incluso más civiles durante periodos cortos si fuera necesario. Además, dispone de un hospital de campaña con quirófano, laboratorio y una docena de camas para atención médica.

Preparativos ante una posible evacuación

Las autoridades británicas no han detallado el escenario concreto para el que se prepara el despliegue, aunque una de las hipótesis que se baraja es una eventual evacuación de ciudadanos británicos desde Líbano si el conflicto regional se amplía.

En paralelo, el Reino Unido también ha ordenado el envío al Mediterráneo del destructor HMS Dragon, mientras que el portaaviones HMS Prince of Wales permanece en alerta en territorio británico por si fuese necesario reforzar la presencia naval.

Aunque Londres no participa directamente en operaciones ofensivas en la región, sí ha ofrecido apoyo logístico a Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, y mantiene preparativos para proteger o evacuar a sus ciudadanos si la situación se deteriora.