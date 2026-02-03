Un gibraltareño de 35 años, condenado por voyerismo: grababa a mujeres y niñas en baños públicos

C. W., de 35 años y residente en Albert Risso House, compareció ante el Tribunal de Magistrados el jueves 29 de enero, donde fue declarado culpable de seis delitos de voyeurismo y uno de tentativa de voyeurismo.

Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2023, periodo durante el cual C. W. grabó a varias mujeres y a dos niñas sin su consentimiento en baños públicos. La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Justicia Penal de la Real Policía de Gibraltar (RGP), tras la cual se formularon los cargos correspondientes.

Como resultado del juicio, C. W. fue condenado a una orden comunitaria de alto nivel con un requisito de supervisión durante dos años. A la hora de dictar sentencia, el tribunal tuvo en cuenta los cinco meses que el acusado ya había pasado en prisión preventiva en la prisión HM Windmill Hill.

Una orden comunitaria de alto nivel es una pena en libertad vigilada muy estricta, usada como alternativa a la prisión para delitos graves. La persona queda bajo supervisión durante un periodo determinado (en este caso, dos años) y debe cumplir condiciones como asistir a reuniones, programas de rehabilitación, restricciones de movimiento o prohibiciones de ciertos comportamientos. Si incumple estas condiciones, la orden puede convertirse en una pena de cárcel.