Gibraltar prevé un crecimiento de su economía del 6% y presume del segundo PIB del mundo con el Brexit por cerrar

Gibraltar/El Gobierno de Gibraltar incrementará el próximo ejercicio fiscal la factura de la electricidad y el agua un 2,6%, conforme a la inflación, e introducirá un impuesto sobre las embarcaciones de recreo, consideradas como un un artículo de lujo. Estas son dos de las principales conclusiones del discurso sobre el estado de la nación y la presentación de los presupuestos para el curso 2024-25 que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha realizado este lunes en el Parlamento llanito, donde ha anunciado una previsión de crecimiento de su economía del 6% pese a la incertidumbe del Brexit, el impacto de la guerra de Ucrania y la elevada inflación y los tipos de interés.

Las cuentas de Gibraltar están marcadas por la deuda generada por la pandemia del coronavirus (500 millones de libras). "Estos son los costos del servicio de salud en ese período y el pago de todos los salarios en nuestra economía de aquellos que estaban encerrados", ha expecificado el jefe del Gobierno del Peñón, que ha recordado que en su día obutvo "el apoyo expreso de la oposición" para estos gastos. Para afrontar la deuda estableció un plan de pago a 25 años que sería efectivo a partir de diciembre de 2023 con lo que el Ejecutivo de la Roca llama "cobertura superior" de la Garantía Soberana del Gobierno del Reino Unido. El efecto de esta garantía británica es amortizar el pasivo por la tasa de interés de la deuda durante ese período. "Hemos garantizado que ahorraremos al contribuyente de Gibraltar millones de libras en tipos de interés durante los próximos 25 años al no firmar un plan de pago a largo plazo el año pasado, cuando los tipos de interés estaban en su nivel más alto. Por ese motivo, con el pleno apoyo del Tesoro británico y de nuestro principal prestamista, RBSI/NatWest, ampliamos la línea de crédito actual, en términos idénticos, por un breve período adicional de tres años hasta diciembre de 2026", ha relatado Picardo, que ha explicado que los términos de este préstamo a largo plazo incluyen un compromiso de reembolsar el 10% de cualquier superávit presupuestario para la deuda".

Gibraltar terminó el curso 2023-24 con un superávit de 2 millones de libras. Esto aporta "estabilidad financiera", explicó Picardo, que anunció una previsión de superávit de 3,3 millones de libras para el año en curso. "Aún no estamos fuera de peligro", dijo el ministro principal. "Seguimos por el buen camino pero lejos de poder decir que estamos totalmente recuperados". Los ingresos para el año 2024/2025 serán de alrededor de £733 millones. La previsión de gastos incluye cargos de fondos consolidados en 120 millones de libras, exactamente la misma cantidad estimada el año pasado (aunque fue 11,4 millones de libras menos), y Gastos Departamentales de 610 millones de libras, que es aproximadamente 40 millones de libras más que el año pasado.

El paso entre La Línea y Gibraltar. / Erasmo fenoy

La previsión del PIB de la Oficina de Estadística para el año fiscal 2023/24 es de £2,910 millones de libras esterlinas. Esto representa un aumento anticipado en el tamaño de la economía de poco menos del 6%. La cifra supone un crecimiento económico en términos de efectivo de 160,5 millones de libras esterlinas. Supera la estimación del PIB anterior a la pandemia en un 13,3% (2019/20). El PIB per cápita en Gibraltar actual se estima en £85.614 por persona. Esto asciende a 107.873 dólares estadounidenses, lo que sitúa a Gibraltar en segundo lugar en el ranking mundial, por detrás de Luxemburgo, con 129.810 dólares per cápita, y por encima de Noruega e Irlanda, con 104.000 dólares per cápita. El PIB per cápita en el Reino Unido es de 49.099 dólares y en España de 33.071 dólares.

"En el segundo trimestre de 2024, hemos reducido aún más los niveles de desempleo, con un número promedio de desempleados registrados de solo 20, lo que representa una reducción del 96% del desempleo desde el segundo trimestre de 2012", ha presumido Picardo, que ha presentado "un plan de gasto prudente para el año financiero sin dejar de garantizar que sigamos navegando por estas aguas sin crear futuros problemas de finanzas públicas para nuestros hijos". Eso, teniendo en cuenta que aunque "la marea de alta inflación está retrocediendo", "debemos seguir teniendo en cuenta en nuestros cálculos el hecho de que las tasas de interés siguen siendo altas, aunque están cayendo, y que continuamos en negociaciones para un tratado post Brexit, pero aún no hemos llegado a una conclusión positiva o negativa". "Esto se hace para garantizar que un potencial "resultado no negociado", si llegase a producirse, no nos deje, una vez más, "golpeando gravemente" y deshaga esa estabilidad financiera", ha subrayado.

Picardo insistió en que es "probable que las negociaciones (entre la Unión Europea y Reino Unido) concluyan con éxito en los próximos meses".