España templa gaitas con Gibraltar tras el último incidente entre una patrullera y la Guardia Civil

Gibraltar/El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha quitado hierro este viernes al último incidente entre una patrullera de la Guardia Civil y las autoridades de Gibraltar en las aguas españolas que rodean al Peñón. Para Fernández, en contraposición a la versión ofrecida por Gibraltar, hubo una "colaboración absoluta" por parte de las autoridades llanitas con el servicio marítimo de la Guardia Civil durante una persecución, desarrollada el jueves pasado, por una patrullera española en aguas del Estrecho a una embarcación recreativa privada que estaba pescando ilegalmente atunes rojos en aguas españolas.

En declaraciones a los periodistas desde Granada, Pedro Fernández ha asegurado que "no le consta" que se haya producido "ningún conflicto" entre España y Gibraltar con motivo de este servicio marítimo y que lo que se produjo fue "una conversación y una transferencia de información" de que se estaba persiguiendo a alguien que podía estar cometiendo una actividad ilegal.

Según su versión, hubo un servicio que la Guardia Civil llevó a cabo al haber una embarcación recreativa privada que estaba llevando a cabo "una actividad de pesca de atún rojo prohibida y en aguas no conflictivas". Fue ahí donde se produjo esa persecución marítima, de tal manera que la embarcación "se refugia en aguas más cercanas a Gibraltar, que son aguas que nosotros mantenemos que son españolas y que están, dijéramos, en ese litigio".

Es entonces cuando el servicio aduanero de Gibraltar "coge el relevo" y les dice que "no hay ningún problema, nosotros vamos a perseguir también a esta embarcación y a su titular para aplicar la normativa que prohíbe taxativamente la pesca de atún rojo en este momento y en esa agua".

El delegado del Gobierno ha reiterado que todo ello se produjo "con absoluta cordialidad" y que "no ha habido ningún conflicto". "A mí los mandos de la Guardia Civil me trasladaban que no ha habido ningún tipo de conflicto, ni de enfrentamiento, ni de debate al respecto, sino que fue una cosa de colaboración absoluta", ha afirmado.

Intento de abordaje

En contraste, según la versión de las autoridades de Gibraltar, estas desplegaron en torno a las 10:30 del jueves al buque HMC Sentinel después de que su Servicio de Aduanas recibiese el aviso de que una patrullera de la Guardia Civil había entrado en lo que los del Peñón denominan Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar (BGTW) que no son más que las aguas en litigio entre su gobierno y el de España. El ejecutivo de la Roca hizo público un comunicado en el que acusaba al barco de la Benemérita española de “intentar abordar a un buque local”.

“Cuando el HMC Sentinel se acercó al lugar, la embarcación de la Guardia Civil detuvo su persecución de la embarcación local. Poco después, el HMC Sentinel, ya en la zona y dentro del límite de tres millas de las BGTW, interpeló a la embarcación de protección pesquera de la Guardia Civil. Los agentes alegaron haber intentado detener a una embarcación que, supuestamente, pescaba ilegalmente fuera de las BGTW”, continúa la nota, que en todo momento interpreta como propias las aguas cercanas al Peñón.

“La embarcación local, identificada como un pequeño barco de recreo blanco, fue interceptada por el HMC Sentinel cerca de la línea de costa en el lado Este. Un agente del Servicio de Aduanas abordó la embarcación local. La embarcación de la Guardia Civil se acercó, intentando ubicarse al lado, pero el HMC Sentinel actuó como barrera y les informó de que estaban dentro de las BGTW y de que el Servicio de Aduanas tomaría el control de la situación”, continúa.

“El HMC Sentinel escoltó a la embarcación local de vuelta a la base para continuar con el interrogatorio y recabar más información. Los dos ocupantes de la embarcación local proporcionaron un relato de lo sucedido", abundó.

Respaldo a los agentes por parte de la AUGC

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Pedro Carmona, ha defendido la actuación de los guardias civiles del Servicio Marítimo. Para Carmona, los funcionarios "cumplen estrictamente con su cometido que es el de perseguir delitos, por lo que no tienen que ser acosados o intimidados en sus actuaciones". Además, ha indicado que la AUGC volverá a reclamar "protocolos claros de actuación" para que estos hechos no se vuelvan a producir.