Un linense denuncia ante Consumo en Gibraltar un supuesto fraude en la gasolinera Morrisons

Un vecino de La Línea, Juan Manuel Sánchez, ha denunciado públicamente haber sufrido un supuesto fraude en el repostaje de combustible en la gasolinera del supermercado Morrisons de Gibraltar al cobrarle una cantidad de litros un 25% superior a la capacidad del depósito de su vehículo.

Sánchez cursó una reclamación ante las autoridades de Consumo de la colonia, que han archivado el expediente alegando que la diferencia puede deberse al margen de seguridad del depósito, sin constar en la respuesta de manera expresa que se hayan efectuado mediciones de comprobación en el surtidor.

El denunciante se muestra disconforme con la explicación y, aunque no va a iniciar un procedimiento judicial (que las autoridades de Consumo gibraltareñas le han ofrecido como siguiente paso), lamenta que no existan medidas para verificar los surtidores ante los clientes.

En su reclamación, a la que ha tenido acceso Europa Sur, Sánchez explica que todo ocurrió el pasado 11 de diciembre de 2023 sobre las 11:30, cuando acudió a repostar gasóleo a Morrisons con su Dacia Sandero. "Terminado el repostaje, veo en el recibo abonado con la tarjeta de crédito que me habían suministrado 63,25 litros de combustible, cuando mi coche tiene una capacidad de depósito de 50 litros, según el manual. Personalmente, con la reserva casi agotada, nunca he repostado más de 48 litros", detalla.

Al reclamar por lo sucedido en la caja de la gasolinera, Sánchez pidió una comprobación de la medición del surtidor (algo que es obligatorio en España si el consumidor lo requiere). "Les dije que esa cantidad es imposible que entrara en el depósito, aún utilizando toda la tubería desde la entrada. La persona que me atendió dijo que eso no se podía hacer y me pidió que apuntara mis datos en un papel y que me contestarían telefónicamente al día siguiente solamente si detectaban problemas con el surtidor. Si estaba bien, dijeron que no me llamarían", prosigue.

Tras no recibir respuesta del hipermercado, y aún con la duda, el linense cursó una reclamación formal ante la Office of Fair Trading (OFT), que le respondió a través de un email informándole de que debía confirmar el expediente; algo que igualmente hizo.

Tras más de mes y medio de espera sin respuesta, Sánchez contactó con Europa Sur para exponer su caso y esta redacción contactó a continuación con el servicio de información del Gobierno de Gibraltar, del que depende la OFT, para conocer el estado del expediente.

Horas después de la petición de información por parte de este diario, el reclamante recibió un correo en el que la OFT archiva el expediente alegando que la diferencia puede deberse al margen de expansión del depósito. "Las pruebas presentadas por Morrisons parecen estar en orden y, como tal, no podemos emitirles una orden o instrucción para que le reembolsen", cita la respuesta, que no aclara si las pruebas han sido una medición en el surtidor. No obstante, la OFT apunta que mantendrá un seguimiento por si existen nuevas quejas.