Gibraltar recibe un “considerable interés” en desarrollar nuevas rutas desde su aeropuerto ante el nuevo tratado

Gibraltar ha puesto el foco en la aviación como uno de los elementos clave tras la entrada en vigor del nuevo Tratado con la Unión Europea. El viceministro principal y responsable de aviación, Joseph García, explicó en el programa Gibraltar Today de la GBC los planes para el aeropuerto y cómo se organizarán los movimientos de pasajeros tanto de países del espacio Schengen como de terceros Estados.

Según García, existe un “considerable interés” en desarrollar nuevas rutas desde Gibraltar, lo que podría mejorar la conectividad del Peñón y favorecer el turismo y los negocios y explicó cómo funcionarán el aeropuerto una vez que entre en vigor el tratado con la UE. Para los vuelos a destinos Schengen, se habilitará el Lounge de Wessex -una zona de descanso dentro del aeropuerto de Gibraltar que hasta ahora se utilizaba poco y estaba destinada a pasajeros VIP o de ciertas aerolíneas- como zona de control y descanso, donde los pasajeros verán confirmada su identidad y pasarán únicamente por controles de seguridad de equipaje y personal, sin trámites de inmigración, lo que agiliza los desplazamientos.

Los pasajeros que lleguen de países fuera de Schengen seguirán un proceso similar, pasando por controles de la Agencia de Fronteras y Costas de Gibraltar (BCA) antes de continuar hacia España por las puertas de control correspondientes. García subrayó que todos los movimientos se realizarán desde una única terminal, descartando así por el momento una segunda instalación en la zona española.

El viceministro principal destacó que estos cambios "permitirán gestionar de manera más eficiente el tráfico aéreo, manteniendo la seguridad y cumpliendo con las normativas internacionales, mientras se aprovechan las infraestructuras existentes".