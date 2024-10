CCOO pide a Gibraltar que no use a los transfronterizos "como arma arrojadiza" en la Verja

Gibraltar/CCOO ha lamentado profundamente las retenciones que han sufrido a primera hora de la mañana de este viernes los trabajadores transfronterizos que pretendía acceder a Gibraltar por la Verja. Las colas se han producido a raíz de que las autoridades llanitas hayan pedido el pasaporte, en lugar del habitual DNI, a los ciudadanos que no fueran británicos como exigencia para acceder al Peñón. El sindicato reitera su petición de que no se use "como arma arrojadiza" a los transfronterizos para disensiones entre gobiernos.

“Resulta absolutamente inaceptable que se use el paso fronterizo con fines políticos, y que se haga conculcando los derechos de libre tránsito de las personas trabajadoras", afirma CCOO, que hace un "llamamiento a dejar la frontera al margen de las disputas”, según palabras del secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.

Para este sindicato "hechos como los ocurridos esta mañana (por el viernes 11 de octubre) y en el que muchos trabajadores se han visto envueltos en una importante retención provocada por la actuación de las autoridades gibraltareñas, resultan inaceptables y son objeto de la más enérgica protesta".

“Al igual que hemos hecho cuando los responsables han sido las autoridades españolas, rechazamos esta medida de las actuaciones gibraltareñas, que poco contribuyen al objetivo común de preservar las políticas de buena vecindad y cooperación que tan importantes son para la calidad de vida de la ciudadana”, sostiene CCOO.

Por último, este sindicato ha reiterado su llamamiento para que el paso fronterizo se deje al margen de las controversias y que se garantice, por tanto, el libre transito de la ciudadanía. “Por el camino de la confrontación en la frontera ya hemos transitado y todos sabemos que lo único que comporta es sufrimiento social y enfrentamiento entre ambas comunidades”, finaliza.