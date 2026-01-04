Los buzones de Su Majestad Británica en Gibraltar

Los buzones de correos de Gibraltar pertenecen a la Royal Mail UK, la compañía del servicio postal en el Reino Unido, y llevan como distintivo el anagrama del rey o reina que está en el trono en la fecha en que se fabrican e instalan. Ahora, los buzones que se coloquen corresponderán al rey Carlos III. Los más abundantes en Gibraltar son del reinado de Isabel II, por su largo período de tiempo como soberana británica. Veamos qué elementos tenemos que observar en estos contenedores de correos. Como se observa en las fotos, bajo la corona real aparece lo siguiente: E II R (es decir, Elisabeth II Regina). Siempre usan el título real en latín (Rex o Regina) tras el nombre y el número ordinal que le corresponde a cada monarca. En Gibraltar encontramos buzones de correos conmemorativos de otros monarcas, como el de Eduardo VIII, único y raro espécimen porque su cronología fue muy breve, como ahora explicaremos.

El 20 de enero de 1936, Eduardo ascendió al trono como el rey Eduardo VIII del Reino Unido y de los Dominios Británicos de Ultramar y emperador de la India. A partir de esa fecha se hicieron, por todo el imperio, cualquier objeto o construcción bajo su real nombre. Entre estos objetos estaban los típicos buzones de correos británicos, en rojo y negro, que entonces se fabricaron con el anagrama E VIII R, lo que significa Edward VIII Rex (o sea, Rey Eduardo VIII). Este rey renunció al trono y abdicó en su hermano el 11 de diciembre de ese mismo 1936. No llegó a un año de reinado y no fue oficialmente coronado, con lo cual son pocos los edificios u objetos con su nombre. Este buzón es, por tanto, una rareza no sólo en Gibraltar, sino en todos los territorios británicos. Ya sabéis que el motivo de su renuncia fue para poder casarse con Wallis Simpson, norteamericana dos veces divorciada, y a partir de entonces fue conocido como el duque de Windsor. El único buzón de Eduardo VIII en Gibraltar se encuentra en la Piazza, la conocida plaza donde se levanta la sede del Ayuntamiento gibraltareño, un edificio que en origen era propiedad y residencia de la conocida familia Larios, presentes en la Roca, el Campo de Gibraltar y Málaga. Pero esa ya es otra historia…

Otro ejemplo de buzón presente en Gibraltar sería el del rey Jorge VI de Gran Bretaña, como se puede ver en otra de las fotos. En este buzón leemos G VI R, bajo una corona real, lo que significa George VI Rex, y traducido al español: Jorge VI Rey. Jorge VI reinó desde 1936 a 1952.

La Royal Mail fue fundada en 1516 por el rey Enrique VIII de Inglaterra, como la “Oficina General Postal” del país. Se trata de una de las compañías de correos y telégrafos más antiguas del mundo. Está controlada por el Gobierno británico a través del Secretario de Estado para los Negocios, Innovación y Habilidades. La Royal Mail está presente en todos los territorios británicos incluidos los de ultramar, como es el caso de Gibraltar, donde opera a través de la Royal Gibraltar Post Office del Gobierno gibraltareño. Hay que señalar que este departamento obtuvo la distinción de Royal otorgado por la reina Isabel II del Reino Unido, en abril de 2005. Único territorio de ultramar, fuera del Reino Unido, en obtener tal distinción.

Estos serían los buzones de correos con diferentes reyes del Reino Unido que hemos seleccionado y fotografiados personalmente, un total de 3, de entre aquellos presentes en Gibraltar, según el orden cronológico:

E VIII R: rey Eduardo VIII (enero 1936-diciembre 1936), luego, tras su abdicación, pasó a ser Eduardo, duque de Windsor. Se casó con Wallis Warfield Spencer Simpson. Le sucedió su hermano. G VI R: rey Jorge VI (diciembre 1936-febrero 1952). Se casó con lady Elisabeth Bowes-Lyon. Le sucedió su hija. E II R: reina Isabel II (febrero 1952-septiembre 2022). Se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, luego Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo. Le sucedió su hijo, Carlos III, desde el 8 de septiembre de 2022. Cuando se instalen los nuevos buzones conmemorativos de este rey, veremos su anagrama, bajo la corona real, que sería: C III R (Charles III Rex). Y así, se seguirá con las tradiciones, de las que los británicos son tan apegados.

Existen otros buzones de soberanos anteriores a los mostrados en este artículo, como alguno de la reina Victoria, de su hijo el rey Eduardo VII y de su sucesor Jorge V, etc. hasta llegar a Isabel II. Se pueden encontrar a lo largo de Main Street y sus cercanías. Ya que Gibraltar es un caso excepcional, dentro del servicio de correos británico, por conservar buzones de cada monarca desde la reina Victoria hasta Isabel II.

Cuando hagáis una visita a Gibraltar, observad los buzones y a ver cuántos sois capaces de identificar, de los más de 30 que hay. Quizás hayan instalado ya un nuevo buzón del rey Carlos III y lo descubráis antes que yo.