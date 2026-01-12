Un ataque con unas tijeras de podar y una pelea multitudinaria con armas se salda con tres detenidos en Gibraltar

La Royal Gibraltar Police ha detenido a tres personas en relación con dos incidentes violentos separados ocurridos el sábado por la noche, hechos que han motivado una contundente condena por parte del Gobierno de Gibraltar, que ha reiterado su política de tolerancia cero frente al comportamiento antisocial violento.

En el primero de los sucesos, un hombre de 22 años, Michael Martin, vecino de Lime Kiln Steps, fue arrestado tras presuntamente agredir a un hombre y a una mujer con unas tijeras de jardín en una vivienda de Laguna Estate. Como consecuencia del ataque, el varón sufrió cortes en la cabeza, el rostro y las orejas, mientras que la mujer presentó laceraciones en las manos.

La investigación fue asumida por detectives de la unidad de Crime & Protective Services, que tras interrogar al sospechoso procedieron a imputarle formalmente un delito de lesiones graves, uno de agresión común y otro de daños criminales. El detenido permanece bajo custodia policial y ha comparecido ante los tribunales.

En un segundo incidente, la Policía arrestó a un varón local de 21 años y a una menor de 16 años por su presunta implicación en un altercado violento en la zona de Calpe y Willis’ Road, donde, según varios testigos, se emplearon armas. La menor fue además detenida por tres presuntos delitos de agresión a agentes de policía. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza, a la espera de que concluyan las investigaciones.

Ante estos hechos, el Gobierno de Gibraltar ha condenado enérgicamente los episodios de violencia antisocial registrados durante el fin de semana y ha agradecido la "rápida y decisiva" actuación de la Policía Real de Gibraltar. En un comunicado oficial, el Ejecutivo subrayó que este tipo de conductas no tienen cabida en una comunidad “habitualmente pacífica” y animó a la ciudadanía a denunciar cualquier comportamiento violento en cuanto sea seguro hacerlo.

Asimismo, los ministros han reiterado su disposición a escuchar las preocupaciones vecinales a través de las consultas periódicas que mantienen en los distintos distritos del Peñón, insistiendo en que el comportamiento antisocial no será tolerado ni se permitirá que perturbe la convivencia y el disfrute pacífico de los espacios públicos.